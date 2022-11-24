الخميس 24 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح: الرئيس السيسى وجه بوضع واحة سيوة على خريطة السياحة العالمية

صورة من الحدث
صورة من الحدث
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عقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، منذ قليل، اجتماعا مع رؤساء ومديري تحرير الصحف المصرية، وذلك على هامش المؤتمر الإعلامي للإعلام وآفاق التنمية السياحية بسيوة وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور عمرو محسوب، رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، وفتحية السنوسي، عضو مجلس النواب.  

واستعرض محافظ مطروح، خلال حديثه، عددا من المشروعات التي يتم تنفيذها علي أرض محافظة مطروح تضمنت مشروعات الطرق والصرف الصحي والمياه والعلمين الجديدة والقطار السريع، فضلا عن مشروعات حياة كريمة .

وأوضح محافظ مطروح أنه تم الانتهاء من مشروعات مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة في المرحلة الأولى بنسبة ١٠٠%، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية تم إدراج ٢٣ قرية جديدة و ٧ تجمعات .

وأضاف أنه جار العمل علي حل مشكلة الصرف الزراعي بسيوة والتي عانت منها الواحة منذ التسعينيات، حيث تمت دراسة المقترحات ويتم حاليا تنفيذ قناة ناقلة للصرف الزراعى بطول 40 كيلو، مشيرا إلى أن هذه القناة ستخلق مجتمعا زراعيا بجوارها وقد تصل إلي  ما يقرب من 100 ألف فدان، مؤكدا أن الرئيس السيسي وجه بوضع واحة سيوة على خريطة السياحة العالمية. 

الهيئة العامة للاستعلامات التنمية السياحية الرئيس السيسي السياحة العالمية محافظ مطروح سيوة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

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