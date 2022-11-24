الخميس 24 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

إطلالة جريئة لـ«سارة عبدالرحمن» فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى

سارة عبد الرحمن
سارة عبد الرحمن
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أثارت الفنانة سارة عبدالرحمن، جدلًا خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إطلالتها الجريئة على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44.

وتألقت الفنانة سارة عبدالرحمن بإطلالة متميزة، حيث ارتدت فستانا لونه بيج مكشوف الكتفين مرصعا بالاسترس الفضي، والفستان من تصميم محمود غالي مصمم الأزياء.

وشاركت سارة عبدالرحمن في مسلسل سلسال الدم ووعد ونصيبي وقسمتك الجزء الثالث ومسلسل 30 ليلة وليلة، كما شاركت مؤخرًا في فيلم “ماما حامل” ومسلسل “مكتوب عليا” الذي عرض في رمضان الماضي.

كما شاركت سارة عبدالرحمن في فيلم تصبح على خير مع النجم تامر حسني.

وانتهى حفل ختام الدورة الـ44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي أقيم بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وعدد كبير من نجوم الفن، وصناع السينما في مصر والعالم العربي، والصحفيين والإعلاميين، والشخصيات البارزة.

وشارك فى الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة هذا العام، 97 فيلما من 52 دولة في 4 مسابقات مختلفة، ويبلغ عدد الأفلام الطويلة 79 فيلما، و18 فيلما قصيرا، بالإضافة إلى 10 أفلام كلاسيكية، في حين يبلغ عدد العروض العالمية والدولية الأولى 30 فيلما، مقابل 57 عرضا أول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتكونت لجان تحكيم المسابقات من لجنة تحكيم المسابقة الدولية، وضمت كلا من المخرجة اليابانية ناعومي كاواسي، رئيسة لجنة التحكيم، ومديرة التصوير نانسي عبد الفتاح، من مصر، والممثلة سوارا بهاسكار، من الهند، والمؤلف الموسيقي المصري راجح داود، والممثلة ستيفانيا كاسيني، من إيطاليا، والمخرج خواكين ديل باسو، من المكسيك، والممثل سمير قواسمي، من فرنسا.

فيما ضمت مسابقة أسبوع النقاد الدولية، الكاتب بين شاروك، من المملكة المتحدة، والممثل المصري كريم قاسم، والناقدة هدى إبراهيم، من فرنسا، وضمت لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية، الممثل ميشيل كمون، من لبنان، والمنتجة مفيدة فضيلة، من تونس، ومصممة الملابس ريم العدل، من مصر.

كما تضمنت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، كلا من المخرج مايكل أنجلو فرامارتينو، من إيطاليا، وهو رئيس لجنة تحكيم المسابقة، والمنتج والسينارست أحمد عامر، من مصر، والممثلة ريم تركي، فرنسا / تونس، أما لجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم عربي، فضمت كل من الممثل المصري أحمد مجدي، والمبرمجة دوروتا لِخ، من بولندا، والممثلة نور، من لبنان.

العدل العر الشخصيات البارزة الدورة الـ44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة

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