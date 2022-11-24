الخميس 24 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أستاذ استثمار: مبادرة «ابدأ» تستهدف استغلال موارد الدولة وخلق فرص عمل

ابدأ
ابدأ
ads

قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، إن مبادرة «ابدأ» التي طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تستهدف استغلال موارد الدولة والمزايا النسبية المتواجدة في المجتمع، وتشجيع الشباب وتوفير فرص عمل لهم.

وأضاف «الشوادفي» خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز»، أن مبادرة «ابدأ» تقوم على أساس استغلال موارد الدولة وإمكاناتها، وكيفية تمويل المشروعات، وكيفية تشغيل الشباب في المبادرات المفيدة من خلال ريادة الأعمال.

الشوادفى: مصر من الدول كثيفة رأس المال البشرى

تابع «الشوادفي» أن مصر تمتلك إمكانيات وموارد بشرية هائلة، مشيرًا إلى أن ذلك يستدعى استغلال تلك الإمكانيات من خلال جذب المزيد من الفرص الاستثمارية لتأسيس المجتمع على تشجيع الشباب وإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ضوء ما يسمى بريادة الأعمال.

واستكمل: «في تلك الحالة تستطيع الدولة استغلال المتاح من مواردها وتحويلها إلى منتجات صالحة للاستخدام، وبالتالي سد حاجات السوق المحلية، وتوفير ما نستورده لسد الفجوة الاستيرادية في مصر».

وأكد أن مصر تعمل على خلق فرص عمل للشباب وفي الوقت نفسه تحويل شكل الاقتصاد الوطني من "الريعي" الذي يقوم على المواد الأساسية الأولية إلى "التخليقي" الذي يقوم على إدخال القيمة المضافة وتحويل الموارد الموجودة، وبالتالي يعود علينا بالنفع من خلال استغلال المزايا الخاصة بكل منطقة، وذلك يسمى بصناعة البؤر التنموية.

مبادرة ابدأ الدكتور محمد الشوادفي توفير فرص عمل اكسترا نيوز استغلال موارد الدولة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

بلاغ يتهم مسئولًا فى اتحاد الكرة المصرى بجريمة زنا

تردد قناة بين سبورت المفتوحة والمباريات المتاحة في كأس العالم عبر القناة

رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن إقالة مسئول الفضيحة غير الأخلاقية

وزير الصحة يبحث مع نظيره العمانى التعاون فى القطاع الصحى

انطلاق المهرجان الخامس لعسل النحل المصرى بمشاركة 50 شركة مصرية وعربية

تفاصيل ومستجدات الحالة الصحية للفنانة أنغام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

أن تموت محبوبًا

أحمد الصغير

معركة غير شريفة على هامش بطولة كأس العالم..!

حسين دعسة

الحصبة قد تجتاح العالم.. تحذير دولي!

د هند جاد

المليار الذهبى.. الثعلب الأمريكى العجوز يحدد من له حق الحياة

خالد عكاشة

عودة التفجيرات إلى القدس.. الإشارات والدلالات

د. أحمد مجاهد

القصائد العامية لأمير الشعراء شوقى

محمد العسيري

زيارة جديدة للوادى القديم

ماجد حبته

تحجيم وتحطيم داعش

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس يدعو السلطة الفلسطينية لإعادة جثة إسرائيلى اختطفت بالضفة

تقديرات أمنية إسرائيلية: منفذو التفجير المزدوج لم يتلقوا توجيهًا خارجيًا

مطاردة خلية وتفجير مزدوج بـ«القدس المحتلة».. ماذا يحدث فى إسرائيل؟ (فيديو وصور)