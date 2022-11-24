أستاذ استثمار: مبادرة «ابدأ» تستهدف استغلال موارد الدولة وخلق فرص عمل

قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، إن مبادرة «ابدأ» التي طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تستهدف استغلال موارد الدولة والمزايا النسبية المتواجدة في المجتمع، وتشجيع الشباب وتوفير فرص عمل لهم.

وأضاف «الشوادفي» خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز»، أن مبادرة «ابدأ» تقوم على أساس استغلال موارد الدولة وإمكاناتها، وكيفية تمويل المشروعات، وكيفية تشغيل الشباب في المبادرات المفيدة من خلال ريادة الأعمال.

الشوادفى: مصر من الدول كثيفة رأس المال البشرى

تابع «الشوادفي» أن مصر تمتلك إمكانيات وموارد بشرية هائلة، مشيرًا إلى أن ذلك يستدعى استغلال تلك الإمكانيات من خلال جذب المزيد من الفرص الاستثمارية لتأسيس المجتمع على تشجيع الشباب وإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ضوء ما يسمى بريادة الأعمال.

واستكمل: «في تلك الحالة تستطيع الدولة استغلال المتاح من مواردها وتحويلها إلى منتجات صالحة للاستخدام، وبالتالي سد حاجات السوق المحلية، وتوفير ما نستورده لسد الفجوة الاستيرادية في مصر».

وأكد أن مصر تعمل على خلق فرص عمل للشباب وفي الوقت نفسه تحويل شكل الاقتصاد الوطني من "الريعي" الذي يقوم على المواد الأساسية الأولية إلى "التخليقي" الذي يقوم على إدخال القيمة المضافة وتحويل الموارد الموجودة، وبالتالي يعود علينا بالنفع من خلال استغلال المزايا الخاصة بكل منطقة، وذلك يسمى بصناعة البؤر التنموية.