«النجار» يوضح خطة توسع المسطحات الخضراء لمواكب تغيرات المناخ بـ6 أكتوبر

أكد المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينه 6 أكتوبر على تنفيذ توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بخلق مجتمع المدن الجديدة مدن مستدامة لتواكب التغيرات المناخية وفقاً لخطة الدولة.

وقال رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر في بيان له، إنه جارِ عمل التوسعات في أعمال الزراعة التي تراعي التغير المناخي لرفع كفاءة المسطحات الخضراء بالمدينة حيث بدأت أعمال التوسعات المسطحات الخضراء بالحي السادس وأعمال صيانة المزروعات بالحي السابع وكافة الأحياء والمناطق.

خطة جهاز 6 أكتوبر لرفع المسطحات الخضراء

وكلف المهندس عادل النجار رئيس جهاز المدينة، وتحت إشراف المهندس هشام جعفر مدير عام إدارة الزراعة والمهندس علي البيلي مدير إدارة الزراعة رفع كفاءة المسطحات الخضراء، وفقاً لخطة الجهاز منها رفع المسطحات الخضراء بالحي السادس أعمال صيانة المزروعات بالحي السابع.

أعمال الزراعة بجزر العمرانية الثانية.

أعمال الزراعة بمدخل بالم هيلز.

تنسيق وزراعة أمام بوابة 1 الحزام الأخضر بوصلة دهشور.

أعمال الزراعة بطريق الواحات.

أعمال الزراعة بجزر دهشور الشمالية.

أعمال الزراعة بمشروع الإسكان الفاخر جنة أكتوبر.

أعمال الزراعة أمام مشروع جنة أكتوبر.

أعمال الزراعة بمنطقة البفرزون بين السياحية الثانية والثالثة.

أعمال الزراعة بالجزر المؤدية لجنة من طريق جمال عبدالناصر.

أعمال الزراعة بممشى جمال عبدالناصر.

ويأتي ذلك استكمالًا لخطة الجهاز لتحسين الصورة البصرية وتعزيز مواطن الجمال بالمسطحات الخضراء بهدف إظهار المدينة بالمظهر الجمالي والحضاري.



كما وجه المهندس عادل النجار طاقم الإشراف بالمتابعة المستمرة لأعمال المزروعات التي تراعي تغير المناخ والتي تسعى إلى التخفيف من آثار التغيرات والمناخية والتكيف معها،

مؤكداً بأن تلك المشروعات ستساهم في نشر الوعي البيئي والتنمية المستدامة وتغير السلوكيات وحث المواطنين على المشاركة في المحافظة عليها لضمان استدامتها واتساقاً مع ما قاله الأمين العام لمنطقة الأمم المتحدة: “إن البشر يشنون حرباً انتحارية على الطبيعة ولكنهم قادرون على إيجاد حلول”.