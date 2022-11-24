ثقافة شمال سيناء تشارك فى المبادرة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة

شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بمجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بإقليم القناة وسيناء برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحاني، والمستشار محمود حنفى نائبا عن مدير عام الفرع.

حيث شاركت ثقافة شمال سيناء فى تنظيم اللقاء الخاص بالمبادرة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة شمال سيناء ووزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف والشباب والرياضة.

بدأ اللقاء بافتتاح اللواء هشام الخولى، نائب محافظة شمال سيناء، معرض الفن التشكيلى لفنانى وموهوبي شمال سيناء، ثم السلام الجمهوري، وقراءة آيات من الذكر الحكيم.

وافتتح اللواء هشام الخولى المبادرة التى تبدأ من 25 نوفمبر حتى 10 سبتمبر لمدة 16 يوما.

وألقت الدكتورة هاجر صالح، مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، كلمة حول مضمون المبادرة، أعقبتها كلمة الأزهر المتمثلة فى الشيخ مصباح العريف، مدير عام الوعظ والإرشاد بالأزهر الشريف.

وتضمنت الفعاليات عرضا مسرحيا لطلبة مدارس شمال سيناء، واختتم الحفل بفقرة فنية لفرقة العريش للموسيقى العربية.

حضر اللقاء لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وشيوخ وعواقل وإعلاميين شمال سيناء.

أقام قصر ثقافة شمال سيناء تأبينًا للشاعر الكبير حمدان ضيف الله الترابين، تحت رعاية المخرج الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وقال الكاتب محمد نبيل، رئيس إقليم القناة وسيناء إن فرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحاني، نظم ندوة وحفلا لتأبين الشاعر حمدان ضيف الله الترابين.

ويعد ضيف الله من كبار شعراء سيناء من شمالها إلى جنوبها، وله دور متميز فى نقل الشعر والثقافة البدوية إلى كل ربوع مصر وأيضًا إلى خارج مصر، حيث إنه مثل شمال سيناء في محافل دولية بـ"السعودية، والأردن، والإمارات".

ويذكر أن الشاعر الراحل قد دعا لإنشاء نادي أدب البادية بمحافظة شمال سيناء، هو والشاعر الكبير يونس أبو صفرة.

FB_IMG_1669297818780

FB_IMG_1669297807691

FB_IMG_1669297805005

FB_IMG_1669297803058

FB_IMG_1669297800865

FB_IMG_1669297796888

FB_IMG_1669297791217

FB_IMG_1669297789305