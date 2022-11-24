الخميس 24 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الأحد.. «واحد من الناس» يكشف تفاصيل حكاية الشاب العائد للحياة

برنامج واحد من الناس
برنامج واحد من الناس
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يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثى ببرنامج "واحد من الناس"، على شاشة الحياة، يوم الأحد المقبل الشاب العائد من الموت و عائلته، والذي كانت أسرته قد دفنته واستخرجو له شهادة وفاة، وأقاموا عزاء حضره كل أهل القرية.

 وعقب حوالي يظهر الشاب ويكتشف الجميع أنه على قيد الحياة، و يعود الشاب للقرية ويدخل على أهله وسط حالة من الصدمة الممزوجة بالذهول والفرحة فى نفس الوقت ، ليكشف تفاصيل ما حدث له.

كما يستضيف البرنامج في الفقرة الثانية، نموذجا مشرفا للتحدي والمثابرة وإثبات الذات ، وهو محمد عزت  الذي استطاع أن يتغلب على مرض دوشين "ضمور العضلات"،  بالعلم والتفوق وحصل على بكالوريوس الإعلام، لكن يتبقى استكمال علاجه ضرورة نظرا لأن هذا المرض يؤثر مع الوقت على العضلات، ومنها عضلة القلب والتنفس ثم لاقدر الله الوفاة ويحتاج  دواء تكلفته حوالي 24 مليون جنيه.

 

يذاع برنامج "واحد من الناس" الأحد المقبل الساعة العاشرة مساءً على شاشة الحياة.

وكان الإعلامي عمرو الليثي قد استضاف الفنان عمرو عبد العزيز خلال الحلقة الماضية، وخلال الحلقة تحدث عن مسيرته الفنية والأدوار التي قدمتها في عالم الدراما والسنيما وكواليس التصوير في الأعمال التي قدمها.

اللى الماضي الفنان مصطفي الدمرداش الفنان عمرو عبد العزيز زوجة شاشة الحياة محمد عز لفنان مصطفى درويش

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