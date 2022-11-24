الداخلية توجه ضربة قاصمة لتجار المخدرات والسلاح في الجيزة

نجحت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في ضبط 3 أشخاص حال استقلالهم سيارة بمحيط محل سكنهم بدائرة مركز شرطة الصف، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلوجرام – رشاش جرينوف – 2 بندقية آلية – 16 خزينة سلاح - كمية كبيرة من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – ميزان حساس - مبلغ مالى)، كما تم ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بمحل سكنه بدائرة قسم شرطة الصف ، وبحوزته (كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرام – بندقية خرطوش – طلقات نارية من ذات العيار - مبلغ مالى - هاتف محمول).

وأسفرت الجهود عن ضبط (شخصين) حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بمحيط سكنهما بدائرة مركز شرطة كرداسة ، وبحوزتهما (كمية من مخدري "الأيس –البودر" – فرد خرطوش – طلقات نارية من ذات العيار – سلاح أبيض "مطواة" - ميزان حساس - مبلغ مالى - هاتفي محمول) و ضبط (أحد الأشخاص- له معلومات جنائية) حال تواجده بمحيط سكنه بدائرة مركز شرطة كرداسة، وبحوزته (كمية من مخدر الأيس وزنت 4 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).

وتمكنت الجهود من ضبط (شخص - له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة إمبابة ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1500 كيلو جرام – فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار - مبلغ مالى - هاتف محمول – سيارة "ملكه") و ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بمحل سكنه بدائرة قسم شرطة إمبابة ، وبحوزته (كمية من مخدرى "البودر –الأيس" – فرد خرطوش - طلقة من ذات العيار- مبلغ مالى) وضبط (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية ، وبحوزته (كمية من مخدر الأيس– هاتف محمول – سلاح أبيض "مطواة").

وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية) حال استقلاله سيارة "ملكه" بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية ، وبحوزته (كمية من نبات الشادو المخدر وزنت 2 كيلو جرام –هاتف محمول – مبلغ مالى) و ضبط (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية) حال تواجده بمحيط سكنه بدائرة مركز شرطة العياط ، وبحوزته (كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 5 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول) وضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بمحيط سكنه بدائرة مركز شرطة العياط ، وبحوزته (كمية من جوهر مخدر الحشيش – فرد خرطوش – سلاح أبيض "كتر" - مبلغ مالى - هاتف محمول).

وتمكنت الجهود من ضبط (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية) حال تواجدهما بمحيط سكنهما بدائرة مركز شرطة أطفيح ، وبحوزتهما (كمية من مخدر البانجو وزنت 5,50 كيلو جرام – فرد خرطوش –طلقات نارية من ذات العيار – مبلغ مالى - هاتف محمول - مقص معدنى) وضبط (شخصان - لأحدهما معلومات جنائية) حال تواجدهما بمحيط سكنهما بدائرة مركز شرطة البدرشين ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى - هاتف محمول) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.