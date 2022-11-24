الخميس 24 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

أسامة ربيع لـ الرئيس السيسى: قناة السويس الجديدة ضاعفت الإيرادات لـ7 مليارات دولار سنويًا

أسامة ربيع
أسامة ربيع
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اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة نشاط هيئة قناة السويس".

واطلع الرئيس في هذا الإطار على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس، حيث أكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس الجديدة التي تم افتتاحها عام 2015 أدت إلى مضاعفة إيرادات القناة السنوية لتتجاوز 7 مليارات دولار سنوياً، وكذلك عدد السفن العابرة لحوالي 70 سفينة يومياً، وهو ما ساهم في جهود دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الأجنبية.

كما ساهمت قناة السويس الجديدة في تخفيض انبعاثات الكربون من السفن العابرة بإجمالي 53 مليون طن نظراً لزيادة القدرة الاستيعابية للقناة وتقليص زمن رحلة عبور السفن، وهو ما يدعم جهود القناة لتصبح قناةً خضراء بحلول عام 2030.

ووجه الرئيس السيسي ببدء تنفيذ تطوير بحيرة البردويل في إطار مبادرة "سيناء البردويل" التى تساهم هيئة قناة السويس من خلالها في جهود تنمية سيناء بالتعاون مع شركة “ديمي” البلجيكية، التي تهدف إلى زيادة إنتاج بحيرة البردويل من الأسماك الفاخرة التي تشتهر بها البحيرة من 4000 طن إلى 11 ألف طن سنوياً على المدى القصير وصولاً إلى 50 ألف طن على المدى المتوسط، وذلك بتطوير البحيرة وتعميق وتوسيع الممرات المائية للبواغيز التي تصلها بالبحر المتوسط، فضلاً عن المساهمة في استصلاح الأراضي الزراعية وتعزيز الغطاء النباتي والتشجير بسيناء بمساحة تصل إلى 15 ألف كم2، عن طريق إعادة استخدام رواسب البحيرة من خلال معالجتها وتطهيرها وضخها في تربة سيناء، الأمر الذي يحقق مردودا تنمويا وبيئيا كبيرا في شمال سيناء.

كما استعرض رئيس هيئة قناة السويس مؤشرات نشاط حركة الملاحة بالقناة منذ بداية العام الحالي حتى الآن، بما فيها أعداد السفن المارة وحجم الحمولات والحاويات، والتي حققت معدلات زيادة قياسية مقارنةً بنفس الفترة عن العام الماضي فيما يخص أعداد السفن وحجم البضائع العابرة، وكذلك الارتفاع في الإيرادات، التي من المتوقع أن تصل بنهاية العام الجاري إلى حوالي 7.8 مليار دولار.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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