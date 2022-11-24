الرئيس السيسى يوجه ببدء تطوير بحيرة البردويل

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماعاً، اليوم الخميس، لمتابعة نشاط هيئة قناة السويس.

ووجه الرئيس السيسي ببدء تنفيذ تطوير بحيرة البردويل، في إطار مبادرة «سيناء البردويل» التي تسهم هيئة قناة السويس من خلالها في جهود تنمية سيناء؛ بالتعاون مع شركة «ديمي» البلجيكية، التي تهدف إلى زيادة إنتاج بحيرة البردويل من الأسماك الفاخرة التي تشتهر بها البحيرة من 4 آلاف طن إلى 11 ألف طن سنوياً على المدى القصير، وصولاً إلى 50 ألف طن على المدى المتوسط.

جاء ذلك حسبما صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.