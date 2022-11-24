الخميس 24 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بني سويف يتفقد عددًا من المصانع والمشروعات

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف
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زار الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، مجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة بمنطقة بياض العرب شرق النيل، حيث رافقه اللواء محمد سليم، مسؤول مجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك  لمتابعة الصناعات القائمة والوقوف على احتياجات أصحاب المشروعات، وتذليل أية معوقات تواجه منظومة العمل بالمجمع.

وتفقد المحافظ عددًا من الوحدات الإنتاجية المشروعات المنتجة بالمجمع في بعض القطاعات الصناعية المختلفة، منها: مصنع لإنتاج وتصنيع أدوات المائدة والمستلزمات المنزلية البلاستيكية، وتصنيع أشكال وقوالب انترلوك بلاستيك، ويقدر حجم الإنتاج بــ 600 طن سنويًا ومن المستهدف زيادتها إلى ألف طن سنويًا، ويعمل به 30 عاملًا وفنيًا، وتم البدء في تصدير جزء من الإنتاج إلى دول إفريقية منها السودان وليبيا وكينيا.

ومن الوحدات التي زارها المحافظ، مصنع لإنتاج وتصنيع المستلزمات الإليكترونية "العازل والحامل" بطاقة 30 ألف/يوم ، ومستهدف زيادتها إلى 60 ألف في اليوم خلال العام المقبل، ويعمل بالمصنع حاليًا 30 عاملًا ومخطط زيادة العدد إلى 70 في المرحلة المستقبلية، ومن المقرر أن يتم البدء في تصدير إنتاج المصنع إلى دول بالاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية منها المجر وسلوفاكيا والبرازيل وذلك بحلول الربع الأول من العام المقبل 2023.

وأشاد المحافظ بجودة المنتجات وتنوعها، معربًا عن سعادته بحجم الإنشاءات والوحدات العاملة بالمنطقة لما لها دور كبير في توفير فرص عمل وتنمية قطاع الصناعة، لا سيما وأن المجمع تم إنشاؤه ضمن عدد من المجمعات الصناعية التي وجه بإنشائها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في العديد من المحافظات لدعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتطورة وتوفير فرص عمل للشباب، بهدف تعزيز مساهمة القطاع في النهوض بالصناعة الوطنية ودفع عجلة التنمية والإنتاج، وتعزيز قدرته على توفير مزيد من فرص العمل للشباب، مؤكدًا دعمه حتى يتم تشغيل كافة الوحدات بكامل طاقتها في القريب العاجل.

واستمع المحافظ خلال اجتماعه بمسؤولي المجمع والاستثمار ومنطقة بياض الصناعية؛ لعرض الموجز عن الموقف الحالي ونسبة الإشغال بالمنطقة، حيث تم تسليم 177 وحدة من 266 وحدة  بالمجمع، مخصصة لإقامة أنشطة الصناعية في مختلف القطاعات منها: 50 وحدة في القطاع الهندسي، و57 وحدة في  الغذائي، و18 وحدة في القطاع الكيميائي، و52 في الأنشطة المعدنية، حيث يبلغ عدد الوحدات التي تم تشغيلها فعلياً 29 وحدة يقوم عليها 18 من المستثمرين وأصحاب المشروعات، في حين يتوافر بالمجمع حالياً نحو 90 وحدة جاهزة  للتسليم والتشغيل وجار استقبال الطلبات بشأنها

ووجّه المحافظ مسؤولي الاستثمار والمنطقة الصناعية بالتنسيق مع فرع هيئة التنمية الصناعية ومسؤولي مجمع الصناعات والمستثمرين بالمجمع، لإقامة معرض لمنتجات المشروعات المنتجة، للترويج لتلك المنتجات، وكذا جذب مزيد من الاستثمارات، بجانب تزويد السوق المحلي بالمحافظة بالمنتجات بأسعار مخفضة، لأنها لا تشتمل على تكاليف النقل وغيرها.

من ناحيتهم، أعرب أصحاب المصانع عن سعادتهم بزيارة المحافظ، وتوجيهاته المستمرة بتذليل كافة العقبات التي تواجههم، موجهين الشكر له على دعمه المستمر، مؤكدين أن هذا المشروع فتح أبواب رزق للكثير من الشباب والراغبين في العمل وأصحاب المشاريع والطموحين بتسهيلات غير مسبوقة، لاسيما وأن جميع الوحدات كاملة المرافق من كهرباء ووحدة إطفاء ومياه وصرف لداخل الوحدة لخدمة المستثمر على أكمل وجه.

تجدر الإشارة إلى أن المساحة الإجمالية للمجمع الصناعي 70 فدانًا، ويضم  20 هنجرًا، يحتوى على  266 وحدة صناعية بمساحات متفاوتة، مخصصة للاستخدام في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، تشمل أنشطة غذائية، وكيماوية، وهندسية، بجانب بعض المكونات والأقسام الإدارية والتي تشمل مباني خدمية، منها مبنى إداري، بنك، منافذ بيع ومبنى للمعارض، وذلك بهدف التسويق لمنتجات المجمع الصناعي.

أصحاب المشروعات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المجمعات الصناعية الوحدات الانتاجية شرق النيل

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وائل لطفي

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