زراعة 26.660 ألف فدان بمحصول بنجر السكر في البحيرة

أعلن المهندس بدر محمد بدر، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، عن زراعة 26.660 ألف فدان بمحصول بنجر السكر عروة أولى وثانية وثالثة من إجمالى المتعاقد عليه وهو 28،759 ألف فدان، بعد أن قامت المديرية بحث المزارعين على زراعة المحصول لما له من عائد مادي مجزي، بالإضافة إلى سد الفجوة الغذائية منه، وهو بالفعل ما حدث حيث تعاقدت بعض الشركات الكبرى مع المزارعين على شراء المحصول.

ووجه وكيل الوزارة بضرورة تكثيف المرور على المساحات المنزرعة بمحصول بنجر السكر، موضحا أن اللجنة المشكلة برئاسة المهندس محمد غازى رئيس قسم المحاصيل السكرية بالمديرية، وبحضور الدكتورة رشا الطحان بمعهد بحوث ايتاى البارود، وقامت بالمرور على بعض المساحات وتلاحظ أن الكثافة النباتية جيده ولا يوجد أي إصابات حشرية أو فطرية، وأن الحالة العامة للنباتات بحالة جيدة والكثافة النباتية تتراوح ما بين 27/30 ألف نبات للفدان.

وأفاد الدكتور مهندس محمد السيد نوار، مدير عام الزراعة بالبحيرة، بأنه تم شرح بعض العمليات الزراعية للمزارعين الحاضرين أثناء مرور اللجنة، ونبهت عليهم بعدم الإسراف في عمليات الري وعدم التعطيش فى هذه الفترة الحرجة من عمر النبات، وكذلك استخدام المبيدات الموصى بها فى مكافحة مرض التبقع السركسيوري، ودودة ورق القطن، وضرورة المرور المستمر والمتابعة للمحصول، لاكتشاف أية إصابة مبكرة، لاتخاذ الإجراءات العلاجية مبكرا قبل تأثيرها سلبيا على المحصول، مع التنبيه بضرورة فحص النباتات باستمرار حتى لا تزداد الإصابة فى حالة ظهورها، مع توخى الحذر من دودة الحشد الخريفية والتعامل معها فى حالة وجود أى نبات مصاب بهذه الدودة، مع الانتهاء من عملية التسميد فى وقتها وعدم التأخير.