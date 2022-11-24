راعي كنيسة الراعي الصالح بالسويس يشارك في ندوة التسامح وقبول الآخر

شارك الأب بشاي إسحق، راعي كنيسة الراعي الصالح للأقباط الكاثوليك، بالسويس، في ندوة "التسامح وقبول الآخر"، ضمن فعاليات بيت العائلة المصرية بمحافظة الإسماعيلية.

وألقى الأب بشاي محاضرة في هذا السياق، كما عرض فضيلة الشيخ ربيع حبيب، منافع التسامح وقبول الآخر، مؤكدًا أهمية ذلك، للعيش بطمأنينة.

وفي سياق آخر ، كان الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، قد اجتمع أمس بالإكليروس الإيبارشي، وذلك في لقائهم الدوري، بمقر المطرانية، بالأقصر.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، حيث تكلم الأنبا عمانوئيل في كلمة العظة حول طبيعة، وحضور، وعمل الملائكة في الكتاب المقدس، والكنيسة، وحياتنا الشخصية، وكذلك الأرواح الشريرة، مسترشدًا برئيس الملائكة ميخائيل، الذي يتناسب تذكار عيده هذه الأيام.

ونوه راعي الإيبارشية أنه حيث يكون عمل، وروح الله، الذي ينمو، ويثمر في الخدمة، والرسالة، نجد مقاومة عدو الخير للتعطيل، والتخريب.

تلا ذلك، الاجتماع الدوري لإكليروس إيبارشية طيبة، الذي بدأ بصلاة اليوم الثاني من تساعية الدعوات، ثم ألقى القمص يؤانس أديب، وكيل المطرانية، بمحافظة البحر الأحمر محاضرة بعنوان "سر الإفخارستيا".