تحقيقات موسعة في العثور على جثة مدرس ببولاق الدكرور

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في العثور على جثة مدرس متعفنة داخل شقته ببولاق الدكرور.

وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة المدرس لتحديد سبب الوفاة وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من غرفة النجدة بالعثور على جثة متوفي داخل شقته، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبيّن وجود جثة مدرس متعفنة، ولا توجد به أي إصابات ظاهرة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.