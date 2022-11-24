الخميس 24 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحقيقات موسعة في العثور على جثة مدرس ببولاق الدكرور

جثة
جثة
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تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في العثور على جثة مدرس متعفنة داخل شقته ببولاق الدكرور.

وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة المدرس لتحديد سبب الوفاة وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه. 

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من غرفة النجدة بالعثور على جثة متوفي داخل شقته، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبيّن وجود جثة مدرس متعفنة، ولا توجد به أي إصابات ظاهرة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.

النيابة العامة الجيزة جثة مدرس متعفنة بولاق الدكرور تشريح جثة المدرس الطب الشرعي

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