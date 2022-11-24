ميناء السخنة يستقبل فندقًا عائمًا برحلات سياحية منتظمة ووصول سفينة من اليونان

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيانٍ صادر لها عن بدء استقبال ميناء السخنة التابع لها، رحلات السفينة السياحية "Splendid" التابعة للخط الملاحي MSC وهي واحدة من السفن السياحية الشهيرة في العالم، والتي تصل أولى رحلاتها البحرية مطلع الأسبوع القادم ومن المنتظر استمرار توافدها على مدار ستة أشهر مقبلة ضمن زيارات وجولات سياحية للسفينة حول العالم، وذلك في إطار تعزيز تنافسية موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعظيم دورها والاستفادة من موقعها الجغرافي المطل على البحرين الأحمر والمتوسط، وفي إطار خطة الدولة المصرية بتنشيط السياحة والاهتمام بالرحلات السياحية عبر موانئها البحرية.

وتعد هذه السفينة من السفن السياحية العملاقة التي تضم غرف فندقية وأسواق تجارية وحمامات سباحة ومواقع ترفيهية بداخلها، فهي بمثابة الفندق العائم تقوم برحلات بحرية حول العالم، تحمل ما لا يقل عن 1500 سائح من جنسيات مختلفة.

وفي ذات السياق، وصلت السفينة MSC Sinfonia ميناء السخنة وعلى متنها 1507 سائحًا من جنسيات مختلفة في رحلة اليوم الواحد قادمة من اليونان.

من جانبه قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة تقوم حاليًا بوضع خطة واضحة للاستفادة من موانئها التابعة في تنشيط السياحة القادمة للبلاد بحرًا سواء رحلات اليوم الواحد أو المنتظمة التي تساهم في توفير العملة الصعبة للدولة، فضلاً عن اهتمام الهيئة بهذه السياحة ووضع برامج لاستقبال هذه الوفود السياحية، والتنسيق مع الجهات المعنية في الموانئ لتسهيل استقبال ومغادرة السائحين على متن هذه السفن، وتقديم الدعم والخدمات اللازمة لهم خلال مغادرتهم الميناء وكذلك استقبال الأفواج السياحية الأخرى.

وأشار جمال الدين، إلى التنسيق الدائم مع جميع الجهات المعنية بالميناء وكذا شركة موانئ دبي العالمية-السخنة، للتأكيد على جاهزية الرصيف لاستقبال هذا النوع من السفن واستقبال الوفود السياحية، تشجيعًا للسياحة ودعم جهود الدولة المصرية في تنشيط السياحة البحرية، خاصة أن ميناء السخنة يخضع لأعمال تطوير جارية، حيث يتم التعاون مع جميع الجهات لتقديم كافة التسهيلات الخاصة بإجراءات نزول السائحين وأيضاً إنهاء إجراءات مغادرتهم الميناء بسهولة ويسر.