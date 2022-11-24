الخميس 24 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| الصحة تكشف آليات التبرع بالأعضاء بعد الوفاة.. ومحاكمة الطبيب المتهم فى وفاة وائل الإبراشى

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك
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شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المتنوعة التي جاءت ما بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، والتي ترصدها «الدستور» لكم في نشرة «أخبار فاتتك».

متحدث الصحة عن آليات التبرع بالأعضاء بعد الوفاة: تأخرنا كثيرًا فى هذا الملف

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن آليات التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، قائلًا: "إننا تأخرنا كثيرًا في هذا الملف".

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية cbc، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل.

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محاكمة الطبيب المتهم فى وفاة وائل الإبراشى

تنظر محكمة جنايات الجيزة، محاكمة الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، الذي رحل متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال المستشار جميل سعيد، المحامي، إنه تقدم باستئناف على القرار الصادر من النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

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«أحلى الاوقات» لـ خالد حماد والمسرح الكبير يرفع لافتة «كامل العدد» بالأوبرا (صور)

تحت لافتة «كامل العدد» وفى سهرة فنية مبهجة، أطلقت دار الأوبرا المصرية أول حفلات السلسلة المخصصة لمؤلفى الموسيقى التصويرية والدرامية، وبدأت بأعمال الموسيقار الكبير خالد حماد الذى استقبله الحضور بحفاوة بالغة أكدت تقدير المجتمع للإبداع الجاد.

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الأوبرا تحتفل بذكرى ميلادهم.. أبرز المعلومات عن رياض السنباطى وليلى مراد

أعلنت دار الأوبرا المصرية، عن احتفالها بذكرى ميلاد كل من الموسيقار رياض السنباطي والفنانة ليلى مراد، كما تحتفى بالموسيقار محمد سلطان الذى رحل عن عالمنا منذ أيام، وذلك ضمن سلسلة حفلات عمالقة الفن، في حفل فرقة عبدالحليم.

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اليابان تدرس إنشاء هيئة دفاعية جديدة لمكافحة الهجمات الإلكترونية

كشفت مصادر حكومية في اليابان عن أن السلطات تدرس إنشاء هيئة جديدة لقيادة معركة البلاد ضد الهجمات الإلكترونية، على أن تخضع وحدات من قوات الدفاع والشرطة لسيطرتها في التعامل مع مثل هذه الهجمات.

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وفاة وائل الإبراشي حسام عبدالغفار وزارة الصحة التبرع بالاعضاء كورونا ليلي مراد اليابان مكافحة الهجمات الإلكترونية

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وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

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