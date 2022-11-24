«أحلى الاوقات» لـ خالد حماد والمسرح الكبير يرفع لافتة «كامل العدد» بالأوبرا (صور)

تحت لافتة «كامل العدد» وفى سهرة فنية مبهجة، أطلقت دار الأوبرا المصرية أولى حفلات السلسلة المخصصة لمؤلفى الموسيقى التصويرية والدرامية، مساء الأربعاء، وبدأت بأعمال الموسيقار الكبير خالد حماد الذى استقبله الحضور بحفاوة بالغة أكدت تقدير المجتمع للإبداع الجاد.

وأقيم الحفل على المسرح الكبير وقدمته الفنانة بشرى، وببصمة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، عبرت مؤلفات خالد حماد عن مجموعة من المشاعر الإنسانية المتباينة أبرزتها أعمال درامية شهيرة وصاحبها مشاهد ولقطات منها وبورتريهات لأبطالها على شاشة فى خلفية المسرح كان منها التجربة الدنماركية، أوان الورد، نجيب زاهي زاركش، أمير الظلام، اللي بالي بالك، العراف، الشبح، بلية ودماغه العالية، بتوقيت القاهرة.

كما قدم معزوفات صاحب السعادة، الكبار، سمير وشهير وبهير، عوالم خفية، أفريكانو، فلانتينو، العشق والدم، صعيدي في الجامعة الأمريكية، راجعين يا هوي، إذاعة حب، أحلى الأوقات، عمارة يعقوبيان، شورت وفانلة وكاب ومعالي الوزير، كما شاركت مروة ناجي بأداء أغنية يا جلاد البشر، وريهام عبدالحكيم بأداء أغنيتى جاي على بالي وخاتم سليمان.