الأوبرا تحتفل بذكرى ميلادهم.. أبرز المعلومات عن رياض السنباطى وليلى مراد

أعلنت دار الأوبرا المصرية، الأربعاء، احتفالها بذكرى ميلاد كل من الموسيقار رياض السنباطي والفنانة ليلى مراد، كما تحتفى بالموسيقار محمد سلطان الذى رحل عن عالمنا منذ أيام، وذلك ضمن سلسلة حفلات عمالقة الفن، في حفل فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية المقام بقيادة المايسترو أحمد عامر في الثامنة مساء الأحد المقبل 27 نوفمبر على المسرح الكبير.

وترصد «الدستور» خلال هذا التقرير، أبرز المعلومات عن الموسيقار رياض السنباطي والفنانة ليلى مراد.

أبرز المعلومات عن الموسيقار رياض السنباطي

ولد رياض محمد السنباطي في الثلاثين من نوفمبر عام 1906 بمدينة فارسكور التابعة لمحافظة دمياط وتوفي في العاشر من سبتمبر 1981.

هو موسيقار وملحن مصري ويعد أحد أبرز الموسيقيين العرب.

بدأ يهوى الموسيقى والعزف في التاسعة من عمره.

بلغ عدد مؤلفاته الغنائية 539 عملاً في الأوبرا العربية والأوبريت والاسكتش والديالوغ والمونولوج والأغنية السينمائية والدينية والقصيدة والطقطوقة والمواليا.

وبلغ عدد مؤلفاته الموسيقية 38 قطعة.

وبلغ عدد شعراء الأغنية الذين لحن لهم 120 شاعراً.

أبرز من غنوا من تلحينه أم كلثوم، ومنيرة المهدية، وفتحية أحمد، وصالح عبد الحي، ومحمد عبد المطلب، وعبد الغني السيد، وأسمهان، وهدى سلطان، وفايزة أحمد، وسعاد محمد، ووردة، وميادة الحناوي ونجاة، وسميرة سعيد، وغيرهم.

جوائز رياض السنباطي

وسام الفنون من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1964

وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى من الرئيس محمد أنور السادات

جائزة المجلس الدولي للموسيقى في باريس عام 1964

جائزة الريادة الفنية من جمعية كتاب ونقاد السينما عام 1977

جائزة الدولة التقديرية في الفنون والموسيقى

الدكتوراه الفخرية لدوره الكبير في الحفاظ على الموسيقى، من أكاديمية الفنون، 1977.

جائزة اليونسكو من جناحها العربي وكان الوحيد عن العالم العربي ومن بين خمسة نالوها عام 1977.

عضوا لنقابة المهن الموسيقية

عضوا في جمعية المؤلفين بفرنسا

عضوا للجنة الموسيقي بالمجلس الأعلى للفنون والآداب

عضوا لجمعية المؤلفين والملحنين

أبرز المعلومات عن الفنانة ليلى مراد

ولدت الفنانة ليلى مراد في السابع عشر من فبراير 1918، وتوفيت في الحادي والعشرين من نوفمبر 1995.

أسمها الأصلي ليليان زكي إبراهيم مراد موردخاي.

مغنية وممثلة مصرية وتعدّ من أبرز المغنيات والممثلات في الوطن العربي في القرن العشرين.

ولدت لعائلة يهودية مصرية بالإسكندرية اشتهرت بوطنيتها عام 1918 في حي الظاهر في القاهرة.

ثم غيرت اسمها لاحقًا إلى ليلى مراد كاسم مسرح.

تزوجت ليلى ثلاث مرات وطلقت ثلاث مرات.

تزوجت أنور وجدي وأشهرت إسلامها في الأزهر.

ثم تزوجت فطين عبد الوهاب وأنجبت منه ابنها زكي فطين عبد الوهاب.

أبرز أعمال ليلى مراد التمثيلية:

يحيا الحب

في ليلة ممطرة

ليلى بنت الريف

ليلى بنت مدارس

ليلى

ليلى في الظلام

شهداء الغرام

ليلى بنت الفقراء

الماضي المجهول

ليلى بنت الأغنياء

ضربة القدر

خاتم سليمان

شادية الوادي

قلبي دليلي

الهوى والشباب

عنبر

المجنونة

غزل البنات

شاطئ الغرام

آدم وحواء

حبيب الروح

ورد الغرام

من القلب للقلب

سيدة القطار

بنت الأكابر

الحياة الحب

الحبيب المجهول

حفل الأوبرا بذكرى ميلاد الفنانيين

الجدير بالذكر أنَّ الحفل سيبدأ بفيلم وثائقى من إعداد استوديو المونتاج بالأوبرا، والذي يروى ملامح المشوار الفنى الثرى للراحلين الكبار، بعده تتغنى الفرقة بمجموعة من أبرز أعمالهم، منها: موسيقى لونجا رياض - مين يشتري الورد - أشواق - مصر تتحدث عن نفسها لـ رياض السنباطي ، يا ريتك معايا - سامحتك كتير - بكره تعرف - أوعدك لـ محمد سلطان ، أبجد هوز - مين يشتري الورد - يا شاغلني وأنا شاغلاك لـ ليلى مراد

إلى جانب عدد من مؤلفات كبار الملحنين، منها: حبيبي وعنيا لـ محمد فوزي، النهر الخالد لـ محمد عبد الوهاب، على قد الشوق لـ كمال الطويل، قولولي أعمل أيه وياه لـ حسين جنيد، ما بحبش حد إلا أنت لـ حلمي بكر.. أداء فرح الموجي، مؤمن خليل، سمية وجدي، أحمد عبد الكريم، صابرين النجيلي، إسلام رفعت، رحاب مطاوع وعصام جمعة