الخميس 24 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. محاكمة الطبيب المتهم فى وفاة وائل الإبراشى

وائل الإبراشى
وائل الإبراشى
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تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، محاكمة الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، الذي رحل متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

 

وقال المستشار جميل سعيد، المحامي، إنه تقدم باستئناف على القرار الصادر من النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد الطبيب المسئول عن متابعة حالة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، الذي تُوفي متأثرًا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتم قبول الاستئناف.

 

وفي وقت سابق، أكد الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء، أن أسرة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي تقدمت بشكوى للتحقيق مع الطبيب المعالج للراحل.

اليوم محاكمة الطبيب المتهم وفاة وائل الإبراشي

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