الخميس 24 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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متحدث الصحة عن آليات التبرع بالأعضاء بعد الوفاة: تأخرنا كثيرًا فى هذا الملف

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار
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كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، آليات التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، قائلًا: "إننا تأخرنا كثيرًا في هذا الملف".

 

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية cbc، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن قانون زراعة الأعضاء صدر منذ أكثر من 10 سنوات، وإذا نظرنا إلى العالم من حولنا، سواء كان في العالم الغربي أو الشرقي، أو حتى في الدول الشقيقة من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، سنجد أن 90% من عمليات زراعة الأعضاء، تتم من متبرع حديث الوفاة إلى المريض.

 

وتابع: “أننا في مصر، بعد 10 سنوات من صدور القانون، مازالت كل عمليات التبرع لدينا هي من متبرع حي إلى متبرع حي، وهو خلاف المتبع في كل أنحاء العالم”، معقبًا: "أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي أبدًا". 

 

وأشار إلى أنه من المهم أن يكون هناك إجماع مجتمعي على أهمية التبرع بالأعضاء، من حديثي الوفاة، على أن من أحيا نفسًا فكأنما أحيا الناس جميعًا. 

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