الخميس 24 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

استمرار تألق العرب.. ملامح اليوم الرابع من المونديال

منتخب اليابان
منتخب اليابان
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أسدل الستار منذ قليل على اليوم الرابع من منافسات كأس العالم 2022 بقطر، بمواجهة بلجيكا وكندا ضمن مباريات المجموعة السادسة.

 

وشهدت مباريات اليوم الرابع من المونديال، استمرار التألق العربي في كأس العالم عن طريق منتخب المغرب، وحدوث ثاني مفاجئات المسابقة هذه النسخة على يد منتخب اليابان.

 

واُفتتحت منافسات اليوم بتعادل هام للمنتخب المغربي أمام نظيره الكرواتي بدون أهداف، ضمن منافسات المجموعة السادسة.

 

منتخب المغرب لحق بالمنتخبين السعودي والتونسي مُكملًا سلسلة التألق العربي في المونديال، بعدما فاز الأول على الأرجنتين وتعادل الثاني مع الدنمارك.

 

وحقق منتخب اليابان مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على ألمانيا بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم.

 

منتخب ألمانيا تقدم أولًا عن طريق لاعبه إلكاي جوندوجان من ركلة جزاء، قبل أن يرد اليابانيون بهدفين عن طريق ريتسو دوان، الذي هدف التعادل للمنتخب الياباني، في الدقيقة 75، قبل أن يتمكن تاكوما أوسانا، من إحراز الهدف الثاني لليابان في الدقيقة 84 من عمر اللقاء، ليحصد منتخب «الساموراي» أول ثلاث نقاط له في مشواره بالمجموعة، في مفاجأة مدوية.

 

وقبل المباراة، أثار منتخب ألمانيا الجدل، بوضع لاعبيه أيديهم على أفواههم أثناء التقاط الصورة التذكارية الخاصة بهم، رفضًا على عدم سماح الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا” دعمهم للمثليين الجنسيين.

 

وفي المجموعة ذاتها، كشر منتخب إسبانيا عن أنيابه بتحقيق انتصارًا كاسحًا على كوستاريكا بسبعة أهداف مقابل لا شيء.

 

أهداف منتخب إسبانيا تناوب على تسجيلها فيران توريس بواقع هدفين، وهدف لكلا من داني أولمو وماركو أسينسيو وبابلو جافي وكارلوس سولير وألفارو موراتا.

 

وأصبح بابلو جافي ثالث أصغر لاعب يُسجل هدفًا في تاريخ بطولات كأس العالم في إنجاز مميز، كما أصبح منتخب إسبانيا أكثر منتخب يقوم بتمريرات صحيحة في شوط واحد بتاريخ ذات المسابقة.

 

وفي آخر مباريات اليوم، حقق منتخب بلجيكا انتصارًا صعبًا على نظيره الكندي بهدف دون مقابل ضمن منافسات المجموعة السادسة.

 

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق ميشي باتشواي من متابعة لتمريرة توبي ألدرفيرلد الطولية الرائعة.

 

تيبو كورتوا واصل تألقه بتصديه لركلة جزائية من ألفونسو ديفيز، حارمًا إياه من تسجيل هدف تاريخي.

بلجيكا كندا كأس العالم 2022 كأس العالم المغرب اليابان المانيا

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