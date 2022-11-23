الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية في عام 2023

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تصدرت مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية في عام 2023، الموضوعات الأكثر بحثًا على مواقع الإنترنت والسوشيال ميديا، خلال الساعات الأخيرة، حيث يهتم العديد من الموظفين بمعرفة مواعيد الإجازات الرسمية خلال العام الجديد 2023، خاصة وأنَّه يشهد العديد من الإجازات الرسمية والمناسبات المميزة خصوصاً الأعياد الرسمية سواء الإسلامية والقبطية، التي لها مكانة كبيرة في قلوب الجميع.

وشهد موقع البحث العالمي الأكثر شُهرة «جوجل» ارتفاعًا في معدلات البحث عن مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية في عام 2023، خلال الساعات الأخيرة، قي جميع أنحاء الجمهورية.

مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية في عام 2023

نظرًا لعمليات البحث المتكررة عن مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية في عام 2023، من قِبل المواطنين في كل مكان، يستعرض «الدستور» ضمن سلسلته الخدمية التي يُقدمها لقرائه على مدار الساعة عبر بوابته الإلكترونية ومواقعه على التواصل الاجتماعي، جدول إجازات العام الجديد 2023.

الإجازات الرسمية الخاصة بالمناسبات الدينية 2023

  • وبحسب التقويم الميلادي الجديد، فإنّ المناسبات الدينية 2023 للمسلمين تأتي كالتالي:
  • يوافق موعد عيد الفطر المبارك 2023 في يومي الجمعة والسبت 21 و22 أبريل.
  • توافق إجازة عيد الأضحى 2023 يوم الثلاثاء 27 يونيو على مدار ثلاثة أيام تنتهى الخميس 29يونيو ويكون الجمعة إجازة رسمية والسبت في بعض الجهات حسب طبيعة العمل.
  • توافق إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأربعاء 19 يوليو.
  • توافق إجازة المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 27 سبتمبر.

الإجازات الرسمية الخاصة بالمناسبات الدينية القبطية

وفيما يخص إجازات المناسبات الدينية القبطية 2023 كالتالي:

  • السبت 7 يناير: عيد الميلاد القبطي.
  • الأحد 16 أبريل: عيد الفصح القبطي.

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باقي الإجازات الرسمية الخاصة بعام 2023

وفيما يخص باقي الإجازات الرسمية 2023، فإنّها تأتي كالتالي:

  • الأربعاء 25 يناير: عيد الشرطة.
  • الاثنين 17 أبريل: عيد شم النسيم.
  • الثلاثاء 25 أبريل: عيد تحرير سيناء.
  • الاثنين 1 مايو: عيد العمال.
  • الجمعة 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو.
  • الأحد 23 يوليو: عيد الثورة.
  • الجمعة 6 أكتوبر: ذكرى حرب أكتوبر.

إجازات القطاعات الخاصة والحكومية

وتأتي تلك الإجازات لكل القطاعات سواء القطاع الخاص، أو الحكومي، والعاملين في البنوك، وذلك بالإضافة إلى العطلات الأسبوعية التي تأتي يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بصورة مستمرة.

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