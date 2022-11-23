وزارة الرياضة تناقش مع اتحادي المصارعة والخماسي خطة الإعداد للتأهل لأولمبياد باريس

ناقشت اللجنة العلمية العليا بـوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور كمال درويش، مع مسئولي الاتحاد المصري للمصارعة والاتحاد المصري للخماسي خطة الإعداد للتأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، ضمن اجتماعاتها الدورية مع الاتحادات الأولمبية للوقوف على آخر مستجدات برامجها المعدة لهذا الشأن.

تفاصيل الاجتماع مع مسئولي اتحادي المصارعة والخماسي

تطرق الاجتماع إلى مناقشة البرامج المتخصصة لتطوير الجوانب الفنية للاعبين، ومناقشة كل التحديات والعقبات والعمل على تذليلها وتوفير كافة متطلبات النجاح من أجل تهيئة مناخ مناسب للمنظومة الرياضية للمضي قدمًا نحو اعتلاء منصات التتويج، كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة المشاركات القادمة للاعبي المنتخبات وفرص التأهل، وإلقاء الضوء على أبرز اللاعبين المحتمل مشاركتهم وتحقيقهم ميداليات بدورة الألعاب الأولمبية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن اللجنة العلمية بالوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدراسة كل ما يتعلق بالجانب الرياضي على كافة الأصعدة سواء الممارسة أو الاتحادات من أجل مزيد من النجاحات خلال المرحلة المقبلة والبناء على أسس علمية، لتحقيق إنجاز جديد للرياضة المصرية بالتأهل لأولمبياد باريس 2024 وحصد العديد من الميداليات في مختلف اللعبات المشاركة بالبطولة.

وأشار "صبحي" إلي وجود تعاون وتنسيق كامل بين الوزارة واللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية، مؤكدًا أن اتحادي المصارعة والخماسي الحديث من الاتحادات التي نعول عليها تحقيق المزيد من الإنجازات في كافة البطولات التي تشارك فيها.



حضر الاجتماعات عدد من خبراء الرياضة المصرية، وقيادات وزارة الشباب والرياضة، والمهندس شريف العريان رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث وسكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور شادي عبد العزيز أمين صندوق الاتحاد المصري للخماسي الحديث، واللواء عصام نوار رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة، والدكتور محمود السيد سكرتير عام اتحاد المصارعة.