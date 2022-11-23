الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الزينى: لدينا اكتفاء ذاتى من الدواجن وانخفاض الأسعار بسبب توفير الأعلاف

الدكتور ثروت الزيني
الدكتور ثروت الزيني
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كشف الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، عن آخر تفاصيل أزمة ارتفاع أسعار البيض في الأسواق.
وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الأربعاء، إن اتحاد الدواجن أعلن عن انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق بعد انخفاض أسعار البيض 30 جنيهًا.


وأضاف: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والأعلاف وانخفاض الأسعار بسبب توفير الأعلاف".


وأشار إلى أن أسعار الصويا ارتفعت بشكل خيالي ووصلت لـ27 ألفًا للطن، موضحًا أنه سوف تنخفض أسعار الدواجن والبيض خلال الفترة القادمة في حال توافر أعلاف الدواجن من ناحية، مع استمرار الإفراجات عن الأعلاف. 


وأكد، أن تحرير سعر الصرف أسهم في توازن الأسواق الآن أصبح له سعر محدد، مما سيكون له تأثير على أسعار الأعلاف بالأسواق.

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