الأربعاء 23 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

منسق حياة كريمة بالشرقية: 30 جنيها قيمة الاشتراك الشهري بمشروع الغاز الطبيعي

حياة كريمة
حياة كريمة
ads

قال الدكتور أسامة عبد القادر، منسق مبادرة حياه كريمة بمحافظة الشرقية، إن محافظة الشرقية تشمل 21 مشروع غاز طبيعي ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، ولهذا يتسارع سكان القرى بالمحافظة على الاشتراك في هذه الخدمة.

اشتراك الغاز الطبيعي 

وأكد عبدالقادر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن وزارة البترول بالتعاون مع حياة كريمة قامت بتخفيف الاشتراك الشهري الخاص بخدمة توصيل الغاز الطبيعي بالمنازل إلى 30 جنيها فقط.

حياه كريمة تواصل جهودها بالقرى

وأضاف في حديثه أنه تم الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي بالمحافظة لأكثر من 10 قرى حتى الآن، وجارِ إدخال اسطوانات الغاز الطبيعي لباقي قرى المبادرة.

 

اسامة عبد القادر منسق حياة كريمة محافطة الشرقية الحياة اليوم الغاز الطبيعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

تردد قناة بين سبورت المفتوحة والمباريات المتاحة في كأس العالم عبر القناة

مستفيدو الدعم الغذائى ضمن «حياة كريمة»: «الرئيس السيسى غيَّر حياتنا للأفضل»

تأجيل نظر استئناف النيابة فى قضية شيكات «نجل هيكل» لـ14 ديسمبر

وزيرة الثقافة: نستهدف عودة السينما المصرية إلى مكانة تليق بتاريخها

«إزاي نقول لا للمخدرات».. معسكر تدريبي لمتطوعي برامج الوقاية من المخدرات

فادى عاكوم: «عون وفرنجية» أبرز المرشحين لرئاسة لبنان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

المليار الذهبى.. الثعلب الأمريكى العجوز يحدد من له حق الحياة

خالد عكاشة

عودة التفجيرات إلى القدس.. الإشارات والدلالات

د. أحمد مجاهد

القصائد العامية لأمير الشعراء شوقى

محمد العسيري

زيارة جديدة للوادى القديم

ماجد حبته

تحجيم وتحطيم داعش

مدحت بشاى

سمير غريب وفضاء الإبداع الحر

عبد الرحيم طايع

الخلاص من الكلام الجاهز

مؤمن المحمدي

كدنا العواذل

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

تقديرات أمنية إسرائيلية: منفذو التفجير المزدوج لم يتلقوا توجيهًا خارجيًا

مطاردة خلية وتفجير مزدوج بـ«القدس المحتلة».. ماذا يحدث فى إسرائيل؟ (فيديو وصور)

الهجوم على حافلة إسرائيلية فى القدس.. من المُنفذ؟ وما التداعيات؟