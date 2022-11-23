منسق حياة كريمة بالشرقية: 30 جنيها قيمة الاشتراك الشهري بمشروع الغاز الطبيعي

قال الدكتور أسامة عبد القادر، منسق مبادرة حياه كريمة بمحافظة الشرقية، إن محافظة الشرقية تشمل 21 مشروع غاز طبيعي ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، ولهذا يتسارع سكان القرى بالمحافظة على الاشتراك في هذه الخدمة.

اشتراك الغاز الطبيعي

وأكد عبدالقادر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن وزارة البترول بالتعاون مع حياة كريمة قامت بتخفيف الاشتراك الشهري الخاص بخدمة توصيل الغاز الطبيعي بالمنازل إلى 30 جنيها فقط.

حياه كريمة تواصل جهودها بالقرى

وأضاف في حديثه أنه تم الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي بالمحافظة لأكثر من 10 قرى حتى الآن، وجارِ إدخال اسطوانات الغاز الطبيعي لباقي قرى المبادرة.