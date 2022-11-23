نشاط مكثف للرياح.. «الأرصاد» تُعلن خريطة سقوط الأمطار بالمحافظات خلال أسبوع

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خريطة سقوط الأمطار المتوقعة على أنحاء محافظات الجمهورية، خلال أسبوع، اعتبارًا من غدٍ الخميس حتَّى الثلاثاء المقبل الموافق 29 نوفمبر.

وجاءت خريطة سقوط الأمطار على جميع الأنحاء كالتالي:

الخميس 24 نوفمبر

أمطار خفيفة نهارًا تكون متوسطة ورعدية أحيانًا مساءً (بنسبة حدوث 50% تقريبًا)، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا (بنسبة حدوث 50% تقريبًا)، على مناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر (حلايب- شلاتين) على فترات متقطعة.

نشاط رياح أحيانًا، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة البحرية، على البحر المتوسط وسرعة الرياح (40: 50 كم/س) وارتفاع الموج من (2: 3متر).

الجمعة 25 نوفمبر

أمطار متوسطة (بنسبة حدوث 50% تقريبًا)، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا (بنسبة حدوث 30: 40% تقريبًا)، على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح أحيانًا، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

السبت 26 نوفمبر:

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا (بنسبة حدوث 30: 49% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط رياح أحيانًا، على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

الأحد 27 نوفمبر:

شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الإثنين والثلاثاء 28 و29 نوفمبر:

نشاط رياح أحيانًا، على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

ونصحت «الهيئة» المواطنين؛ باتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار المتوقعة، لافتة إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية قد تشهدها البلاد اعتبارًا من منتصف الأسبوع المقبل، على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكُبرى.

كما نصحت السائقين بتوخي الحذر، حيث تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء تصل للضباب على شمال ووسط سيناء.