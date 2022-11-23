الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عملات ذهبية سلتية بملايين الدولارات سُرقت من متحف ألماني

ألمانيا
ألمانيا
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تعرضت عملات معدنية ذهبية سلتية تبلغ قيمتها ملايين اليوروهات للسرقة الثلاثاء من متحف ألماني.
وأوضحت الشرطة المحلية في مانشينغ بجنوب ألمانيا لوكالة فرانس برس ان موظفي متحف المدينة اكتشفوا في الصباح ان "الواجهة حُطمت" وأن العملات مفقودة.
وقال رئيس بلدية مانشينغ هربرت نيرب في تصريح لصحيفة "سودويتشه تسايتونغ" إن اختفاء الكنز يشكّل "كارثة" للمدينة البافارية.
وأوضح أن اللصوص قطعوا خطوط الهاتف لتجنّب مراقبة عناصر الأمن والتمكن من تنفيذ خطتهم بهدوء، وهو ما لم تشأ الشرطة تأكيده.
وكانت هذه المجموعة المكونة من أكثر من 450 قطعة نقدية ذهبية عنصراً أساسياً في متحف الفن السلتي والروماني في مانشينع.
واكتُشف بعض هذه القطع عام 1999 وهي تعود "100 عام قبل الميلاد" وبلغت قيمة المسروقات "ملايين" من الدولارات، بحسب الشرطة.

عملات معدنية ذهبية سلتية ملايين اليوروهات متحف ألماني الشرطة المحلية المانيا

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