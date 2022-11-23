الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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محافظات

محافظ الإسكندرية: إنهاء 100% من خطة رصف الطرق بنطاق حي عامرية ثان

إنهاء 100% من خطة
إنهاء 100% من خطة رصف الطرق بنطاق حي عامرية ثان
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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه تم الانتهاء من أعمال الخطة الاستثمارية لرصف الطرق بشوارع حي العامرية ثان بنسبة تنفيذ بلغت 100%، مشيرًا إلى أنه تم استهداف رصف 6 شوارع رئيسية بالحي بتكلفة إجمالية تقدر بـ15 مليون جنية، تلبية لاحتياجات أهالي حي العامرية ثان.

ووجه المحافظ، مديرية الطرق والنقل بالمحافظة برئاسة المهندسة أمل محمود، بالمتابعة اليومية والمستمرة لأعمال الرصف  بجميع الأحياء لرفع العبء عن كاهل الأهالي ولتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشدداً على الاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجًا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذى يليق بها أمام أهلها، وزوارها.

من جانبها، أشارت المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، أنه بالتنسيق مع  محارب هيلع رئيس حي العامرية ثان تم الانتهاء من رصف 6 شوارع رئيسية  كثرت منها شكاوى المواطنين بنطاق الحي وهي (طريق العقارية- ومدخل قرية أبو مسعود- وشارع السفن من الداخل- وشارع 6، 7 بالكنج قبلي السكة الحديد، ومدخل قرية أبو بسيسة - وشارع الوحدة الصحية).

وكان قد أعلن المحافظ الإسكندرية، أنه تم الانتهاء من أعمال الخطة الاستثمارية لرصف الطرق بشوارع حي العامرية أول، مشيرًا إلى أنه تم استهداف رصف 9 شوارع رئيسية بالحي بتكلفة إجمالية تقدر بـ15 مليون جنية، تلبية لاحتياجات الأهالي.

وأشارت المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، أنه بالتنسيق مع اللواء أشرف بدران رئيس حي العامرية أول تم الإنتهاء من رصف 9 شوارع رئيسية  كثرت منها شكاوى المواطنين وهي (شارع المستعمرة من أول الصحراوى وحتى مستشفي الهلال الأحمر (مرغم)- واستكمال شارع الخاصة الملكية من نهايته وحتى مساكن الضباط ومن الخاصة الملكية إلى مدرسة الشهداء- واستكمال رصف الطريق امتداد شارع حضانة نفوسة من شارع أسماء وحتى شارع الزعيم (عمارة المأذون العامرية)- وشارع الشرقاوى- وطريق مدخل توشكى المرحلة الأولى وحتى الكوبري السطحي إلى مصرف عرب النوبارية- ورصف طريق منطقة التجنيد من الكافوري وحتى البوابة غ- والطريق الموازي لمصرف غرب النوبارية  طريق عبد القادر- ومدخل موقف عبد القادر- والطريق خلف محطة قطار عبد القادر بحري).

محافظ الإسكندرية خطة رصف الطرق إنهاء 100 15 مليون جنية الخطة الاستثمارية لرصف الطرق مديرية الطرق والنقل المناطق الأشد احتياجا

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