الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا: قصف روسي لمنشآت البنية التحتية ومقتل 3

قصف روسي
قصف روسي
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تعرضت منشآت للبنية التحتية في كييف للقصف، الأربعاء، كما أعلن رئيس البلدية فيتالي كليتشكو، بعد سلسلة انفجارات سمع دويها في العاصمة الأوكرانية، فيما أعلنت الإدارة العسكرية في المدينة مقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص وإصابة ستة جراء الضربات.

وقالت الإدارة العسكرية في المدينة على تليجرام: "نتيجة للهجوم تضرر مبنى سكني من طابقين. قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ستة".

وكتب رئيس البلدية على تليجرام: "العدو يشن ضربات صاروخية على البنية التحتية الحيوية في مدينة كييف. ابقوا في الملاجئ حتى انتهاء حالة التأهب الجوي" دون مزيد من التفاصيل.

وأضاف بعد فترة وجيزة في رسالة منفصلة "دوّت انفجارات أخرى في أحياء مختلفة"، مشيرًا إلى أن "خدمات الإسعاف وأطباء في طريقهم إلى المواقع المتضررة".

كما أفاد رئيس بلدية كييف بقطع التيار الكهربائي "لأسباب طارئة" في "أحياء معينة" من العاصمة، فيما أعلن بعد ذلك بقليل انقطاع إمدادات المياه في المدينة.

وأشار صحفي في وكالة فرانس برس إلى أن منطقة شمال كييف كانت من دون كهرباء بعد سلسلة من الانفجارات.

كما لوحظت مشكلات في شبكة الهاتف المحمول في العاصمة.

وكتب حاكم منطقة كييف أوليكسي كوليبا على تليجرام أن هناك مناطق "سكنية" و"منشآت بنى تحتية حيوية" تضرّرت في هذه المنطقة، محذرًا من أن "هناك خطر حدوث مزيد من التفجيرات".

من جهته، أفاد رئيس بلدية لفيف في غرب أوكرانيا أندريه سادوفي، بأن "المدينة بكاملها" تعاني انقطاعا في التيار الكهربائي. وحذر من احتمال "مواجهة مشكلات في إمدادات المياه".

انقطاع الكهرباء في مولدافيا 

بالتزامن، أعلن نائب رئيس الوزراء المولدافي أندريه سبينو، أن بلاده تشهد حاليا "انقطاعا للتيار الكهربائي على نطاق واسع" عقب الضربات الروسية على منشآت للطاقة الأوكرانية.

وكتب سبينو على فيسبوك: "نتيجة القصف الروسي لنظام الطاقة الأوكراني خلال الساعة الماضية، نشهد انقطاعات كبيرة في الكهرباء في كل أنحاء البلاد"، فيما كانت مولدافيا تواجه أصلا مشكلات كبيرة في الطاقة لأسباب مرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

كييف ضربات روسية قتلى وجرحى انقطاع التيار الكهربائي مولدافيا الحرب الروسية - الأوكرانية

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