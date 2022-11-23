الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بروتوكول تعاون بين مدينة الإنتاج الاعلامي والكلية الكندية الدولية CIC

برتوكول تعاون مدينة
برتوكول تعاون مدينة الانتاج الاعلامي والكلية الكندية
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وقع عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، والدكتور ممدوح القاضي رئيس مجلس إدارة الكلية الكندية الدولية CIC، وبحضور عدد من الأساتذة، والعمداء بالكلية، وقيادات مدينة الانتاج الاعلامي، برتوكول تعاون بين الجانبين، في مجالات التدريب في العديد من فروع الاعلام المختلفة، من خلال مركز التدريب والتطوير بالمدينة UP SKILL ، إلى جانب التعاون والتنسيق في العديد من المجالات الأخرى، يرسخ العلاقات بين الجانبين، ويضمن تحقيق أقصى استفادة من خبرات مدينة الانتاج الإعلامي، وإمكانياتها، في خلق كوادر مدربة علي إعلي مستوي، تمتلك الادوات العلمية الحديثة ، تستطيع بها مواكبة التطور المذهل في مجالات الإعلام. 

وأعرب الجبالي عن ترحيبه، بزيارة الدكتور ممدوح القاضي رئيس مجلس إدارة CIC ، وبصحبه هذه النخبة من أساتذة الكلية، مشيراً إلي أهمية التدريب، كعنصر أساسي ليس فقط في العملية التعليمية بل يمتد أثره، إلى كافة مناحي الحياة بصفة عامة وأكد على أهمية المزج، بين الشق النظري والشق العملي في التدريب، وهي الميزة التي يقدمها مركز التدريب والتطوير بالمدينة، والتي قد لا تكون متوفرة في الكثير من مراكز التدريب الأخرى.

وأكد الجبالي استعداد المدينة التام، لتقديم كافة التسهيلات الممكنة لطلاب CIC، خلال تدريبهم بالمدينة، مضيفاً أن برتوكول التعاون بين الجانبين ، يعد بداية موفقة سوف يفتح المجال ، للمزيد من التعاون المستقبلي بين الجانبين ، في العديد من المجالات وليس فقط مجال التدريب. 

ومن جهته قدم الدكتور  ممدوح القاضي شكره العميق ، لرئيس مجلس إداره مدينة الانتاج الاعلامي ، وقيادتها علي حسن الاستقبال ، مشيراً إلي أهمية تدريب طلبه CIC ، في هذا الصرح الاعلامي الكبير ، هذا الصرح الذي إنشاً قوياً ، وظل علي مدار السنوات الماضية محافظاَ علي قوته . وتابع القاضي أنه بتوقيع هذا البرتوكول مع المدينة ، قد تحقق لـــ CIC ، هدفها بتوفير هذه الفرصة القيمة ، لطلابها للتدريب داخل المدينة ، وأنه علي يقين تام في تحقيق أقصي إستفادة للطلاب ، من خلال برامج التدريب العملي والنظري التي تقدمها المدينة.

وفي نهاية مراسم توقيع البروتوكول، تبادل الجانبان الدروع والهدايا التذكارية، بعد ذلك قام وفد CIC، بعمل جولة تفقدية بالمدينة، للتعرف عن قرب على إمكانياتها، وزيارة مراكزها الفنية، حيث زاروا مركز الدولبي أتموس، والذي يعد الأحدث في العالم في مجالات تطبيق، تسجيل الصوت والمعتمد من شركة دولبي العالمية، كما زاروا مركز التدريب والتطوير بالمدينة UP SKILL ، حيث تفقدوا قاعات التدريب والتدريب المختلفة الخاصة به وكذلك قاموا بجولة في مناطق التصوير المفتوحة بالمدينة.

مدينة الإنتاج الإعلامي الكلية الكندية الدولية برتوكول تعاون عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مدينة الانتاج الاعلامي رئيس مجلس إدارة مدينة الانتاج الاعلامي

رئيس التحرير

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