وصول الباخرة السياحية «Silver spirit» إلى ميناء الإسكندرية

وصلت اليوم الباخرة السياحية (Silver spirit) إلى ميناء الإسكندرية قادمة من اليونان ومتوجهة إلى مدينة بورسعيد.

تم استقبال السفينة من قبل ممثلي العلاقات العامة بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية الوفد السياحي بالترحاب الشديد بمظهر يليق بعروس البحر المتوسط، وتم توزيع مطبوعات عليهم للتعرف على أهم المعالم السياحية والأثرية المصرية وتاريخها العريق.

وقالت مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية الدكتورة أمل العرجاوي "إن الباخرة السياحية وصلت للإسكندرية وعليها 544 سائحًا من مختلف الجنسيات، بالإضافة إلى 409 أفراد طاقم السفينة".

وأوضحت «العرجاوي»، أن ركاب الباخرة سيغادرون الإسكندرية مساء اليوم بعد إتمام جولتهم للتوجه إلى القاهرة والعلمين بالأتوببسات ثم العودة إلى ميناء الإسكندرية للتوجه إلى مدينة بور سعيد.

وأوضحت أنه تم التواصل معهم للرد على جميع استفساراتهم وتقديم كافة التسهيلات المتاحة للسائحين منذ وصول الباخرة، لبدء رحلتهم فى سلام وأمان على أرض مصر.

جدير بالذكر أن الإسكندرية استقبلت الأسبوع الماضي بعض الوفود على متن مراكب سياحيه آخري، وذلك في ظل انتعاش حركة السياحة بالمحافظة بالتزامن مع تحسن حالة الطقس، ومن المقرر أن تقوم الوفود بزيارة محافظة القاهرة في جولة أخرى بعد انتهاء زيارة مزارات عروس البحر.