الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 6 سنوات لعامل يتاجر في الشابو بسوهاج

جريدة الدستور
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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه؛ لاتهامه بالإتجار فى الشابو المخدر وجوهر المبثامقيتامين.

كما قضت معاقبته بالسجن 3 سنوات لاتهامه بإحراز بندقية آلية بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم، وسامر ذو الفقار، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث الواقعة إلى عام2022 بدائرة مركز البلينا، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالإتجار فى الشابو المخدر.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم وبحوزته 20 كيس من الشابو كانت معدة للبيع.

كما تم ضبط بندقية آلية بحوزته، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.

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