الأربعاء 23 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضبط راكب بحوزته كوكتيل مخدرات وآخر حاول تهريب 950 امبول دوائي

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
ads

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام محاولة راكب مصري تهريب كمية كبيرة من الامبولات الدوائية، وضبط راكب أجنبي من أصل عربي بحوزته كوكتيل من المخدرات. 

الحالة الأولى كانت بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمطار وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط البولندية القادمة من وارسو، وتم الضبط بواسطة كل من عبدالله حمدي مأمور الجمرك وإبراهيم عامر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣ وفي وجود الرائد أحمد سمير من ادارة مكافحة المخدرات بالمطار، حيث تم ضبط ١٤ خزان زجاجي بداخلهم مادة THC المخدرة و٣ سجائر إلكترونية تحتوي على نفس المادة المخدرة و٢ كيس حلويات بهم نفس المخدر وكيس بداخله "ماشروم" معجون بالمخدر و٥ أكياس بداخلهم كبسولات مخدرة بعدد ٢٠٣ كبسولة وزجاجة بداخلها زيت القنب المخدر.

والحالة الثانية كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من اسطنبول، حيث استوقف أحمد عمر عجمي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة حسام عبد العال مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود عبوات زجاجية داخل الحقائب، قام توني فكري فريد مدير الحركة المشرف على الصالة بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف السيد أحمد موسى مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا كمية كبيرة من العبوات الدوائية والامبولات مرقوم عليها Rimobolan 100 mlg.

وأضاف الراكب أعداد إضافية من الامبولات في كل عبوة بلغت كمية المضبوطات ٩٥٠ عبوة وامبول زجاجي، شارك في الضبط محمد حنفي من ادارة الامن الجمركي. 

وأمر الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٤٧ لسنة ٢٠٢٢ ضد الراكب الأول.

كما أمر أحمد علي السيد مدير الإدارة الاولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٤٨ ضد الراكب الثاني،  وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب الاول للنيابة المختصة.

مطار القاهرة الدولي سلطات جمارك الامبولات الدوائية ضبط راكب أجنبي المخدرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصطفى محمود يطالب بسرعة بناء العاصمة الإدارية الجديدة!

الأكثر قراءة

تردد قناة بين سبورت المفتوحة والمباريات المتاحة في كأس العالم عبر القناة

قرار عاجل من وزير التربية والتعليم للمديريات التعليمية بشأن الامتحانات

ياسين الرديسى: شعرت بالفخر لحصول فيلم «نرجعلك» على تنويه خاص من مهرجان القاهرة

أول رد من تعليم القاهرة على أزمة جداول امتحانات شهر نوفمبر

محافظ المنوفية يتابع تنفيذ بعض المشروعات التنموية والخدمية بحي غرب شبين الكوم

13 ديسمبر.. انطلاق مؤتمر «نفاذ رقمي للجميع» بالمنطقة العربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

معاً من أجل مجتمعات أكثر راحة للرجال

أميرة عبدالكريم

كدنا العواذل

كريم فرغلى

مفاجأة ليلة ساخنة

إبراهيم داود

لكى يشعر المشجع البسيط بالرضا

ماجد حبته

جهود مصر الإفريقية.. لإعادة الإعمار والتنمية

أميرة عبد الكريم

معاً من أجل مجتمعات أكثر راحة للرجال

أحمد البنا

مصر الصامدة أبدًا

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الفرص الضائعة (12)

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الهجوم على حافلة إسرائيلية فى القدس.. من المُنفذ؟ وما التداعيات؟

بينهم حالة ميؤوس منها.. ارتفاع عدد المصابين الإسرائيليين فى تفجيرات القدس لـ22

مقتل إسرائيلى وإصابة 14 آخرين فى انفجارين قرب محطة حافلات