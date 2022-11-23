ضبط راكب بحوزته كوكتيل مخدرات وآخر حاول تهريب 950 امبول دوائي

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام محاولة راكب مصري تهريب كمية كبيرة من الامبولات الدوائية، وضبط راكب أجنبي من أصل عربي بحوزته كوكتيل من المخدرات.

الحالة الأولى كانت بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمطار وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط البولندية القادمة من وارسو، وتم الضبط بواسطة كل من عبدالله حمدي مأمور الجمرك وإبراهيم عامر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣ وفي وجود الرائد أحمد سمير من ادارة مكافحة المخدرات بالمطار، حيث تم ضبط ١٤ خزان زجاجي بداخلهم مادة THC المخدرة و٣ سجائر إلكترونية تحتوي على نفس المادة المخدرة و٢ كيس حلويات بهم نفس المخدر وكيس بداخله "ماشروم" معجون بالمخدر و٥ أكياس بداخلهم كبسولات مخدرة بعدد ٢٠٣ كبسولة وزجاجة بداخلها زيت القنب المخدر.

والحالة الثانية كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من اسطنبول، حيث استوقف أحمد عمر عجمي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة حسام عبد العال مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود عبوات زجاجية داخل الحقائب، قام توني فكري فريد مدير الحركة المشرف على الصالة بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف السيد أحمد موسى مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا كمية كبيرة من العبوات الدوائية والامبولات مرقوم عليها Rimobolan 100 mlg.

وأضاف الراكب أعداد إضافية من الامبولات في كل عبوة بلغت كمية المضبوطات ٩٥٠ عبوة وامبول زجاجي، شارك في الضبط محمد حنفي من ادارة الامن الجمركي.

وأمر الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٤٧ لسنة ٢٠٢٢ ضد الراكب الأول.

كما أمر أحمد علي السيد مدير الإدارة الاولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٤٨ ضد الراكب الثاني، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب الاول للنيابة المختصة.