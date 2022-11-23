الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القليوبية يبحث تحديث الأحوزة العمرانية بكفر شكر وقليوب

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا مع هيئة التخطيط العمراني لمناقشة تحديث الأحوزة العمرانية لعدد 3 وحدات محلية بكفر شكر وهم كفر تصفا والشقر المنشاة الكبري بالإضافة إلى قرية بلقس بمركز قليوب، وذلك طبقا للقانون والذي يوجب تحديث  المخطط الإستراتيجي العام للمدينة أو القرية كل خمس سنوات على الأكثر لضمان ملاءمته للتطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والعمراني والأوضاع المحلية، ويكون تعديل وتحديث المخطط وإعتماد هذا التعديل والتحديث باتباع ذات القواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية لإعداد المخطط الاستراتيجي العام واعتماده. 

وخلال الإجتماع وجه محافظ القليوبية بتشكيل لجان عمل لحصر كافة المعلومات والبيانات بدقة على الخرائط وتحديد استخدامات الأراضي، بالإضافة الي تدقيق مواقع التجمعات العمرانية التي لم يستدل عليها، مؤكدًا أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى إنهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وضرورة توافقها مع ما هو قائم علي الطبيعة بالإضافة الي الحفاظ علي الأراضي الزراعية من الزحف العمراني وتوفير الطلب المتزايد علي الاسكان، وتنظيم البناء وتوفير الخدمات.

وأكد الدكتور ياسر حلمي نائب رئيس هيئة التخطيط العمراني أن تحديث المخطط الإستراتيجي لتلك القرى يأتي نتيجة وجود تلاحمات بين التجمعات العمرانية المختلفة (عزبة وقرية، عزبتين أو أكثر، قريتين، قرية أو عزبة ومدينة) وظهور العديد من المتناثرات التي تنتشر علي كامل نطاقات زمامات القرى  بالإضافة إلى صدور قانون التصالح مما له من تداعيات على شكل العمران الريفي، وخاصة قانونية موقف المباني والأراضي داخل نطاق التصالح وأصبح وضعها الحالي قانوني والأخذ في الاعتبار توجهات الدولة بمشروعاتها القومية وتأثيراتها علي التجمعات العمرانية الريفية (برنامج حياة كريمة، المحاور الجديدة، التجمعات العمرانية الجديدة.

وجاء الإجتماع بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ والدكتور بكر عبد المنعم رئيس مدينة كفر شكر واللواء محمد سالم رئيس مدينة قليوب  والمهندسة منال زين العابدين مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، ودكتور مهندس ياسر حلمى نائب رئيس الهيئة للتخطيط والتنمية العمرانية.

احتياجات المواطنين الأحوزة العمرانية التجمعات العمرانية التخطيط العمراني التنمية العمرانية اللواء عبد الحميد الهجان المخططات الإستراتيجية والتفصيلية المخطط الإستراتيجي هيئة التخطيط العمراني

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