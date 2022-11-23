الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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حوادث

النيابة تتحرى عن عاطل يبتز السيدات فى الإسكندرية

جريدة الدستور
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أمرت نيابة المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بحجز عاطل 24 ساعة على ذمة التحريات؛ لاتهامه بسرقة حسابات السيدات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وابتزازهن نظير استرجاع تلك الحسابات.

كان تلقى اللواء خالد البروى، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث الإسكندرية، يُفيد بورود بلاغًا من عدد من السيدات تضررن من اضطلاع أحد الأشخاص "مجهول" بسرقة الحسابات الخاصة بهن على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وابتزازهن نظير استرجاع تلك الحسابات، وبلغت الوقائع المُرتكبة من خلال ذلك الأسلوب 4 وقائع بنطاق محافظة الإسكندرية. 

وعلى الفور تم اتخاذ الإجراء القانونية وبالتحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة وتحديد مرتكب تلك الوقائع عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه محافظة الإسكندرية. 

وتم عمل كمين بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، وألقي القبض عليه، وبتفتيشه عُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه تبين وجود عدد من الصفحات، وارتكابه الوقائع المشار إليها. 

وبمواجهته أقر بنشاطة الإجرامي المشار إليه، بقصد تهديد وابتزاز ضحاياة لتحقيق منافع مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

سرقة حسابات السيدات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صفحات الإسكندرية

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