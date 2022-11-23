الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الآلاف يترددون على الساحة الهاشمية فى الليلة الختامية لمولد الحسين (صور)

الليلة الختامية لمولد
الليلة الختامية لمولد الحسين
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توافد الآلاف على مدار اليوم الختامي لمولد سيدنا الحسين من مريدي الطرق الصوفية، على ساحة الطريقة الهاشمية الخلوتية الأحمدية بحي الحسين، بحضور شيخها الدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب؛ احتفالا بذكرى مولد الحسين -رضى الله عنه-.


وشهدت الساحة الهاشمية حضور العشرات من قيادات الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والمنشدين والمبتهلاين وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة والإعلاميين.

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الليلة الختامية لمولد الحسين

وشهدت منطقة المشهد الحسيني بالقاهرة، إقبالا كثيفا من أبناء ومريدي الطرق الصوفية، بمناسبة الاحتفال بالليلة الختامية لمولد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه.

واستقبل مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه، مريدي وأبناء الطرق الصوفية الراغبين في زيارة الضريح، على مدار أيام الاحتفال بقدوم الرأس الشريف لسبط رسول الله إلى مصر.

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الليلة الختامية لمولد الحسين

وظل ضريح الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه، مفتوحًا أمام الراغبين في الزيارة، أثناء الاحتفال بالليلة الختامية للمولد، مع تكثيف تواجد العمال للتغلب على الزحام، ومنع حدوث أي شيء.

 

وأصدرت  وزارة الأوقاف أصدرت تعليماتها لأئمة وعمال مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه، ومديرية القاهرة، بضرورة اليقظة ومتابعة الأمر أولا بأول داخل المسجد، لتجنب وقوع أي مشكلات، أثناء الاحتفال بالليلة الختامية للمولد. 

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الليلة الختامية لمولد الحسين

وتشارك 50 طريقة صوفية في إحتفالات وفعاليات مولد الإمام الحسين، وانطلقت احتفالات وفعاليات المولد منذ الصباح الباكر، بحضور عدد من الشيوخ والعلماء والمريدين.

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الليلة الختامية لمولد الحسين

في السياق ذاته، احتفل آلاف المريدين والمحبين، بذكرى قدوم رأس الإمام الحسين، رضى الله عنه وأرضاه، إلى مصر، وذلك وسط تعزيزات وتشديدات أمنية، حيث تم تأمين مداخل ومخارج الإمام الحسين بوضع بوابات لكشف المتفجرات والمفرقعات.

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الليلة الختامية لمولد الحسين
سيدنا الحسين مولد سيدنا الحسين الدكتور محمد أبو هاشم اللجنة الدينية بمجلس النواب مولد الحسين الساحة الهاشمية

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