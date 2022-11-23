الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

ختام المهرجان
ختام المهرجان
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محمود عمرو ياسين
محمود عمرو ياسين
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
حسين فهمي في ختام مهرجان القاهرة السينمائى
حسين فهمي في ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
حسن أبو الروس
حسن أبو الروس
أمير شاهين
أمير شاهين
أمير شاهين
أمير شاهين
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
جمال سليمان في ختام مهرجان القاهرة السينمائى
جمال سليمان في ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
يوسف شاهين وجومانا مراد
يوسف شاهين وجومانا مراد
يوسف شاهين وجومانا مراد
يوسف شاهين وجومانا مراد
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
جمال سليمان في ختام مهرجان القاهرة السينمائى
جمال سليمان في ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
دينا فؤاد
دينا فؤاد
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
نور في ختام مهرجان القاهرة السينمائى
نور في ختام مهرجان القاهرة السينمائى
سميرة أحمد في ختام مهرجان القاهرة السينمائى
سميرة أحمد في ختام مهرجان القاهرة السينمائى
حسين فهمي في ختام مهرجان القاهرة السينمائى
حسين فهمي في ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
بسمة في ختام مهرجان القاهرة السينمائى
بسمة في ختام مهرجان القاهرة السينمائى
بسمة في ختام مهرجان القاهرة السينمائى
بسمة في ختام مهرجان القاهرة السينمائى
أحمد مجدي في ختام مهرجان القاهرة السينمائى
أحمد مجدي في ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
بسمة في ختام مهرجان القاهرة السينمائى
بسمة في ختام مهرجان القاهرة السينمائى
دينا فؤاد في ختام مهرجان القاهرة السينمائى
دينا فؤاد في ختام مهرجان القاهرة السينمائى
مصطفي فهمي في ختام مهرجان القاهرة السينمائى
مصطفي فهمي في ختام مهرجان القاهرة السينمائى
دينا فؤاد في ختام مهرجان القاهرة السينمائى
دينا فؤاد في ختام مهرجان القاهرة السينمائى
مصطفي فهمي في ختام مهرجان القاهرة السينمائى
مصطفي فهمي في ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
مصطفي فهمي في ختام مهرجان القاهرة السينمائى
مصطفي فهمي في ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
خالد يوسف في ختام مهرجان القاهرة السينمائى
خالد يوسف في ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
خالد يوسف
خالد يوسف
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى
ختام مهرجان القاهرة السينمائى

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصطفى محمود يطالب بسرعة بناء العاصمة الإدارية الجديدة!

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التفاصيل الكاملة لاختتام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى فعاليات دورته الـ44

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

معاً من أجل مجتمعات أكثر راحة للرجال

أميرة عبدالكريم

كدنا العواذل

كريم فرغلى

مفاجأة ليلة ساخنة

إبراهيم داود

لكى يشعر المشجع البسيط بالرضا

ماجد حبته

جهود مصر الإفريقية.. لإعادة الإعمار والتنمية

أميرة عبد الكريم

معاً من أجل مجتمعات أكثر راحة للرجال

أحمد البنا

مصر الصامدة أبدًا

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رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الفرص الضائعة (12)

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

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