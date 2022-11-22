الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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حسين فهمي: أسعدتني ردود الأفعال على مهرجان القاهرة السينمائي

حسين فهمي
حسين فهمي
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عبر الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44، عن سعادته بالإقبال الكبير ونسب المشاهدة المرتفعة، مؤكدًا: “لدينا دورعرض كثيرة في الأوبرا والهناجر والمدينة والعديد من ورش العمل، كما تم ترميم فيلمين، واستضافت الدورة الحالية للمهرجان أكثر من 100 فيلم من 50 دولة”.

لدينا أنشطة كثيرة للأفلام القصيرة

وأضاف حسين فهمي، خلال حواره ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc: "كان يهمني طلبة الجامعات والكليات الفنية ومعهد السينما، وعندنا أنشطة كثيرة للأفلام القصيرة التي يقوم بها الشباب وحصلت على جوائز كثيرة ليكملوا بها أفلامهم".

وأكد “فهمي” أن المهرجان في دورته الـ44 حققت النتائج المرجوة والتي حققت 80% منها، مُعربًا عن سعادته بردود الأفعال من خارج مصر .

ذوي الهمم والمهرجان

وأشار إلى أن ذوي الهمم، ومشاركتهم في المهرجان أولًا لأنه سفير دولي للألمبياد الخاص ويهمه جدًا أن يظهروا للمجتمع لأن كلهم أبطال وحاصدين على جوائز وبطولات وهم جزء مهم ولابد أن يكون لهم مكانة، مشيرًا إلى تواجد 4 كراسي متحركة لنقلهم في أروقة المهرجان.

ردود الفعل خارج مصر للأفلام القصيرة ذوي الهمم أنشطة كثيرة

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