عبدالحليم قنديل: مصر عادت لدورها في إفريقيا بعد غياب سنوات

قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، إن التعامل المصري مع إفريقيا أحدث نوعا من العودة بعد سنوات من الغياب المصري.

مصر كان لها دورًا في إفريقيا منذ أوساط القرن العشرين

وأضاف خلال حواره في برنامج "المواجهة"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر كان لها دورًا في إفريقيا منذ أوساط القرن العشرين مع ثورة يوليو 1952 وتوسع في دعم حركات التحرير الوطني من ظواهر الاستعمار القديم ثم في سياق أولويات مصر وقتها في حربها ضد الاحتلال.

وتابع أن مصر كان لها الغلبة عبر عنه نيلسون مانديلا، حين زار مصر في أوائل القرن العشرين وتحدث للصحافة متذكرًا دور محمد فائق وقال إنه كان في سجنه بجنوب إفريقيا يشب على قدميه ليرى جمال عبدالناصر.

وأكد أن عودة مصر لدورها يوحي بإدراك مصر لأولوياتها وفكرة العودة للعلاقات مع إفريقيا، يختصر بكائن أغلق عينيه واكتفى بعلاقته بأمريكا وأوروبا ثم اكتشف بعد إفاقته أن العالم أوسع من ذلك بكثير سواء شرق العالم المتقدم أو الدول النامية وكان أكثر الناس بؤسا هي القارة الإفريقية.