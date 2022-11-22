الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تنظم ورشة عمل لمناقشة إطار مفاهيم التربية السكانية والصحة الإنجابية

ورشة عمل
ورشة عمل
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نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة فى الإدارة المركزية لتطوير المناهج، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بالاشتراك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة جذور لعرض الصورة النهائية من إطار مفاهيم التربية السكانية والصحة الإنجابية.

شارك في الورشة كل من الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة هانم أحمد مستشار وزير التربية والتعليم للتعاون الدولي، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، والدكتورة مها موافى ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأكد الدكتور أكرم حسن، اهتمام وزارة التربية والتعليم بتضمين مفاهيم السكان والصحة باعتبارهما من القضايا المهمة التى تمس المجتمع كله بجميع فئاته، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تناول القضايا بفكر جديد يقوم على الاستدامة، وتم ترجمة ذلك من خلال دمج المفاهيم والقضايا المجتمعية فى المناهج، مُشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم تُخاطب شريحة عريضة من المجتمع تصل إلى 25%، كما أن أطفال اليوم هم ركيزة مجتمع الغد، وبالتالي فإن المحافظة على صحتهم من أهم المنطلقات الضرورية لمستقبل بلدنا.

وأوضح حسن أنه انطلاقًا من إيمان وزارة التربية والتعليم ممثلة فى الإدارة المركزية لتطوير المناهج، فإن الاستثمار فى صحة المتعلمين هو أحد أسس تطوير التعليم وهدف رئيسي لخطط تطوير المناهج ويقتضي ذلك منا صياغة سياسات تعليمية وتدريبية وصحية تهدف إلى تحسين خصائص السكان الصحية والاقتصادية، كي تصبح قوة محركة للتنمية الاقتصادية المطلوبة.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، أن لهذا الهدف قامت وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بشأن مفاهيم السكان والصحة الإنجابية، ودمجها فى المناهج والأنشطة التعليمية، ووضع إطار لمفاهيم السكان والصحة الإنجابية لتضمينها فى المناهج والأنشطة التربوية للمرحلتين الإعدادية والثانوية.

الإدارة المركزية الأمم المتحدة للسكان التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم التربية السكانية الدكتور طارق توفيق أمم المتحدة

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وائل لطفي

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