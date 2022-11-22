40 لوحة في معرض «فانتازيا» بقاعة صلاح طاهر بالأوبرا

يفتتح الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، في السادسة والنصف مساء بعد غد الخميس، بقاعة صلاح طاهر، معرضا تحت عنوان "فانتازيا" الذي يشارك به 4 فنانات وهن حافظة كمال، شيرين رجب، مني قنديل، ونور الكموني، على أن يستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر 2022.

يضم المعرض حوالي 40 عملا فنيا متميزا تتعدد فيه الخامات المستخدمة ما بين الألوان الزيتية والمائية وأقلام الرصاص، بالإضافة إلى أعمال متعددة الوسائط.

ويعد معرض «فانتازيا» حالة خاصة متنوعة ومتفردة لأربع فنانات، حيث تختلف الرؤية الفنية والأسلوب لكلا منهن ويجمعهن حب الفن والإبداع.

وقد سبق أن أقامت الفنانات العديد من المعارض الجماعية والخاصة الناجحة فى أهم قاعات الفنون التشكيلية فى مصر والخارج.

وتستمر وزارة الثقافة ممثلة في المجلس الأعلى للثقافة، في تلقي طلبات التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الثالثة، حتى نهاية ديسمبر 2022، وذلك تحت رعاية السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية.

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قد أعلنت خلال شهر أكتوبر الماضي عن فتح باب التقدم للجائزة، للفئتين العمريتين من سن 5 وحتى 12 عاما، ومن سن 12 حتى 18 عاما، في مجالات: الآداب (القصة القصيرة ـ الشعرـ التأليف المسرحي)، الفنون (الرسم ـ العزف على البيانوـ العزف على الكمان ـ الغناء)، وفي مجال الإبداع والابتكار (التطبيقات والمواقع الإلكترونية ـ الابتكارات العلمية)، وتخصص جائزة واحدة للفائز في كل فرع بقيمة 40 ألف جنيه.

ويمكن الاطلاع على الشروط وكافة تفاصيل الجائزة، من خلال صفحة الجائزة على الفيسبوك (جائزة الدولة للمبدع الصغير)، أو الموقع الخاص بالجائزة www.ckp.Eg