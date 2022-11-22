محافظ قنا يستقبل وفدا من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمكتبه صباح اليوم، وفدًا من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك لمناقش بعض الإجراءات والتسهيلات التي تدفع بجهود فرع الجهاز بالمحافظة، بحضور حسام حموده السكرتير العام للمحافظة ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، واللواء طارق محمود سعد الله رئيس قطاع الفروع الاقليمية بالجهاز، والعميد فتحي محمد الأمين مدير عام جنوب الصعيد و محمد خلف مدير مكتب الأحصاء بمحافظة قتا .

وأكد محافظ قنا، خلال الإجتماع علي أهمية تعاون جميع الجهات التنفيذية مع الجهاز المركزي كونه المصدر الرسمي لامداد أجهزة الدولة بالبيانات والاحصائيات التي تساعد في أعمال التخطيط والتطوير والتقدم ورسم السياسات واتخاذ القرارات.

ومن جانبه، نقل رئيس قطاع الفروع الاقليمية تحيات وتقدير اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، إلى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا؛ لدعمه المستمر لجهود الجهاز للقيام بدوره المنوط به كونه المصدر الرئيسي للبيانات والإحصاءات خاصة التعداد العام للسكان والتعداد الاقتصادي .

وكان قد استأنف اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، لقاءاتهم مع المواطنين بمكاتبهم، للإستماع لشكواهم عن قرب، والإستجابة السريعة لمطالبهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولي بالرعاية من أجل تحقيق الأمن الإجتماعى والحياة الكريمة لهم ، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والأنظمة الحكومية، جاء ذلك بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا.

واستقبل محافظ قنا والسكرتير العام والسكرتير المساعد اليوم عدد 73 مواطن ، واستمعوا لكل مواطن على حده ، حفاظا على خصوصية الشكوى ، ووعدوهم ببحث مطالبهم ، ووضع الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع القانون، وبما يحقق مصلحة المواطن .

وقال محافظ قنا، أن إستقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتى تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والإستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف أن خدمة المواطن والاستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة ، مؤكدا أنه يتم الإعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى، من خلال استقبال المواطنين بمكاتب القيادات للاستماع إلى شكواهم، بالإضافة إلى استقبال الشكاوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة https://www.shakwa.eg ، ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة، مشيرا إلى أن محافظة قنا تأتي في صدارة المحافظات التى حققت نسب عالية في الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وفقا للتقارير الشهرية التى يصدرها مجلس الوزراء.