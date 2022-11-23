الأربعاء 23 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«قصة صورة».. إحسان عبد القدوس برافق زوجته وشقيقته فى شارع قصر العينى

إحسان عبد القدوس
إحسان عبد القدوس
ads

في صورة نادرة للكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس يظهر فيها وهو يتوسط زوجته لولا وشقيقته آمال ومرتديا بدلة كاملة أنيقة، يعود تاريخها لعام 1959.. فما الحكاية؟

 

بحسب الصفحة الرسمية للكاتب إحسان عبد القدوس؛ فإن صورة الراحل برفقة زوجته لولا وأخته آمال طليمات، كانت أثناء وضع حجر أساس مبنى روز اليوسف الجديد بشارع قصر العيني عام 1959.

وتعد دار روز اليوسف هي مؤسسة صحفية أسستها روز اليوسف والدة الكاتب الراحل إحسان عبد القدوس (غيرت اسمها إلى فاطمة اليوسف بعد إسلامها) في أكتوبر 1925، وكانت أول إصداراتها مجلة "روز اليوسف" عام 1925 حتى فشلت في استمرار إصدارها بسبب الديون المتراكمة على الدار فأصدرت جريدة "روز اليوسف" بدلا منها في 25 مارس 1935 م والتي كان من أبرز محرريها عباس العقاد ومحمود عزمي، والتي أغلقت بعد فترة إثر رفض الموزعين بيعها بسبب أزمة مؤسستها روز اليوسف مع حزب الوفد، ثم أصدرت مجلة "صباح الخير" عام 1956 ثم قامت الحكومة المصرية بتأميمها في الستينيات.

 

والدة إحسان "روز اليوسف" اسمها الحقيقي فاطمة اليوسف وهي لبنانية الأصل، نشأت يتيمة إذ فقدت والديها منذ بداية حياتها واحتضنتها أسرة (مسيحية)، صديقة لوالدها والتي قررت الهجرة إلى أمريكا. وعند رسو الباخرة بالإسكندرية، طلب إسكندر فرح صاحب فرقة مسرحية من الأسرة المهاجرة التنازل عن البنت اليتيمة فاطمة ليتولاها ويربيها فوافقت الأسرة. وبدأت حياتها في الفن.

 

وتعرفت فاطمة اليوسف على المهندس محمد عبد القدوس، المهندس بالطرق والكباري، في حفل أقامه النادي الأهلي وكان عبد القدوس عضوا بالنادي ومن هواة الفن فصعد على المسرح وقدم فاصلا من المونولوجات المرحة، فأعجبت به فاطمة وتزوجته، فثار والده وتبرأ منه وطرده من بيته لزواجه من ممثلة، فترك الابن وظيفته الحكومية وتفرغ للفن ممثلا ومؤلفا مسرحيا.

الراحل إحسان عبد القدوس إحسان عبد القدوس آمال طليمات روز اليوسف روز اليوسف والدة الكاتب الراحل إحسان عبد القدوس

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصطفى محمود يطالب بسرعة بناء العاصمة الإدارية الجديدة!

الأكثر قراءة

الرئيس الموريتانى: العلاقات مع المغرب امتداد لتاريخ مشترك بين الشعبين

«قصة صورة».. إحسان عبد القدوس برافق زوجته وشقيقته فى شارع قصر العينى

ناهد السباعى بعد فوز «19 ب»: أحببت الفيلم والعزلة فيه والحيوانات المشردة

حلقة ذكر للبراعم احتفالًا بالليلة الختامية لمولد الحسين (فيديو)

كوريا الجنوبية وأستراليا تتفقان على توسيع التعاون فى مجال الدفاع

التفاصيل الكاملة لاختتام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى فعاليات دورته الـ44

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

معاً من أجل مجتمعات أكثر راحة للرجال

أميرة عبدالكريم

كدنا العواذل

كريم فرغلى

مفاجأة ليلة ساخنة

إبراهيم داود

لكى يشعر المشجع البسيط بالرضا

ماجد حبته

جهود مصر الإفريقية.. لإعادة الإعمار والتنمية

أميرة عبد الكريم

معاً من أجل مجتمعات أكثر راحة للرجال

أحمد البنا

مصر الصامدة أبدًا

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الفرص الضائعة (12)

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

تشكيل الحكومة.. هل يمنح نتنياهو حقيبة الدفاع لـ"سموتريتش"؟

"عملية أريئيل".. ما التحديات التى تفرضها أمام الحكومة الإسرئيلية الجديدة؟

ليبرمان: نتنياهو سيعلن عن إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية