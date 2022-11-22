الأنبا باخوم يترأس الاجتماع التحضيرى للمهرجان الإيبارشى 2023

ترأس مساء أمس، نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، الأجتماع التحضيري للمهرجان الإيبارشي 2023، والذي يأتي تحت شعار "المشاركة".

وأقيم اللقاء بمقر لجنة التربية الدينية، بكوبري القبة، بمشاركة الأب يونان شحاتة، مسؤول لجنة المهرجان بالإيبارشية البطريركية، وعدد من الآباء الكهنة، وممثلي الكنائس في لجنة المهرجان.

وفي كلمته، أشار الأنبا باخوم إلى أهمية المشاركة، مؤكدًا أنها الهدف الأساسي للمهرجان الايبارشي لعام 2023.

وتضمن اللقاء أيضًا وضع الرؤية الأساسية لمهرجان العام القادم، بجانب تكوين لجنة المهرجان، من خلال ممثلي الكنائس المختلفة.

نيافة الأنبا دانيال يمنح الدرجة الإنجيلية للشماس أيمن دوس ثابت

ومن جهته ترأس نيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، قداس منح الدرجة الإنجيلية للشماس أيمن دوس ثابت، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بالوسطى بأسيوط.

جاء ذلك بمشاركة القمص توماس وليم، وكيل عام المطرانية، والقمص إسطفانوس بخيت، راعي الكنيسة، وعدد من كهنة الإيبارشية.

وأعطى صاحب النيافة كلمة العظة، موجهًا بعض الرسائل للشماس أيمن دوس، حتى يكون شماسًا، ثم كاهنًا، حسب قلب الرب.

وعقب كلمة العظة، أقيمت مراسم منح الدرجة الإنجيلية للشماس المحتفى به.

وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في 25 نوفمبر صوم الميلاد المجيد لمدة 43 يومًا، وينتهي ليلة عيد الميلاد المجيد، في 7 يناير القادم.

وخلال صوم الميلاد المجيد تقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أكثر من قداس على مدار اليوم.

وعلى صعيد آخر تستعد الكنيسة الكاثوليكية بمصر لبدء صوم الميلاد المجيد في 9 ديسمبر المقبل لمدة 15 يوما تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد في 25 ديسمبر وفقا للتقويم الغربي.

صوم من الدرجة الثانية

ويعتبر صوم الميلاد من أصوام الدرجة الثانية، لأن العقيدة المسيحية تسمح خلاله بأكل السمك، عدا يومى الأربعاء والجمعة.

و"صوم الميلاد" من الدرجة الثانية، خلال فترة صوم الميلاد تسمح الكنيسة بتناول السمك، على خلاف الصوم الكبير الذى ينتهى بعيد القيامة، تمنع فيه الكنيسة تناول الأسماك تمامًا، لأنه يعد صومًا من أصوام الدرجة الأولى، وقد سمحت الكنيسة بأكل السمك في بعض الأصوام للتخفيف عن الأقباط بسبب كثرة أيام الصوم واحتياج البعض للبروتين الحيواني.

إغلاق الأديرة في صوم الميلاد

وتبدأ أديرة القبطية في غلق أبوابها تزامنًا مع بدء صوم الميلاد، وذلك كعادة الرهبان والراهبات الأديرة بإغلاق أبواب الأديرة ومنع استقبال الزوار، وذلك لحاجة رهبان الأديرة بقضاء خلوة صوم الميلاد.