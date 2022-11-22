الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب
الذهب
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شهدت اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 في مصر ارتفاعا مفاجئًا وفقا للسوق المحلية بالتزامن مع توقف صعود سعر الدولار، مما جعل الذهب أرخص للمشترين خارج الولايات المتحدة.

عيار 24.. سعر جرام الذهب اليوم في مصر الآن

سعر الذهب عيار 24 سعر 1505 جنيه مصري للبيع، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 سعر 1515 جنيه مصر للشراء، سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC وزن 5 جرامات بلغ 7800 جنيه.

كما سجل سعر الجنيه الذهب 11475 جنيه مصري.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الان

سعر الذهب عيار 21 سعر 1330 جنيهات مصري للبيع، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 1325 جنيهات مصر للشراء.

نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC بلغ 5825 جنيهات.

ربع جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC بلغ 2915 جنيها.

 

عيار 18 بكام النهاردة ؟

ويحتل سعر الذهب عيار 18 اهتمام المصريين، حيث سجل سعر الذهب عيار 18 سعر 1140 جنيه مصري للبيع، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 1135.75 جنيه مصر للشراء.

ارتفاع سعر الذهب بسبب تراجع الدولار وترقب بيانات الاحتياطى الأمريكى

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 سعر 1393.25 جنيه مصري للبيع، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 سعر 1388 جنيه مصر للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 سعر 886.75 جنيه مصري للبيع، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 سعر 883.25 جنيه مصر للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 سعر 760 جنيه مصري للبيع، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 سعر 757.25 جنيه مصر للشراء.

سعر جرام الذهب بالدولار

عيار 24 سجل بالدولار $61.83، كما سجل عيار 21 بالدولار $54.14، بينما سجل عيار 18 بالدولار $46.50

سعر الذهب في مصر آخر 3 أيام

أسعار الذهب الإثنين 21 نوفمبر 2022 

أسعار الذهب عيار 21 سجل 1288 جنيها.

أسعار الذهب عيار 18 سجل 1104  جنيها.

 

أسعار الذهب الأحد 20 نوفمبر 2022 

أسعار الذهب عيار 21 سجل 1292 جنيه .

أسعار الذهب عيار 18 سجل 1107 جنيه .

أسعار الذهب السبت 19 نوفمبر 2022 

أسعار الذهب عيار 21 سجل 1290 جنيه .

أسعار الذهب عيار 18 سجل 1290 جنيه.

أسعار الذهب سعر جرام الذهب سعر جرام الذهب اليوم في مصر الآن سعر الذهب اليوم عيار 21 عيار 18 بكام النهاردة سعر جرام الذهب بالدولار سعر الدولار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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