تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

يتوقع أن تشهد البلاد أجواء خريفية، وأن يكون الطقس مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدلًا على السواحل الشمالية، حارًا على جنوب الصعيد، مائلًا للبرودة ليلًا على كل الأنحاء.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من خلال منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة اليوم وخلال الـ72 ساعة المقبلة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 25 درجة الصغرى 16.

السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 16.

جنوب سيناء العظمى 29 درجة الصغرى 21.

شمال الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 13.

جنوب الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 17.

درجات الحرارة المتوقعة ليوم الأربعاء 23 نوفمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 25 درجة الصغرى 16.

السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 15.

جنوب سيناء العظمى 29 درجة الصغرى 20.

شمال الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 16.

جنوب الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 16.

درجات الحرارة المتوقعة ليوم الخميس 24 نوفمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 23 درجة الصغرى 15.

السواحل الشمالية العظمى 22 درجة الصغرى 14.

جنوب سيناء العظمى 27 درجة الصغرى 17.

شمال الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 11.

جنوب الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 14.

درجات الحرارة المتوقعة ليوم الجمعة 25 نوفمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 23 درجة الصغرى 15.

السواحل الشمالية العظمى 22 درجة الصغرى 14.

جنوب سيناء العظمى 26 درجة الصغرى 17.

شمال الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 12.

جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 14.