الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أسامة الصعيدى: الفن قوة ناعمة فى الداخل والخارج

المستشار أسامة الصعيدي
المستشار أسامة الصعيدي
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رأى المستشار أسامة الصعيدي أن الفن في شتى صورة يمثل قوة ناعمة سواء على مستوى المسرح أو السينما أو الغناء، وكذا الإنشاد الديني يمثل قوة ناعمة لمصر يجب استثمارها ضد قوى الشر وضد الأفكار الإرهابية.  

وأكد الصعيدي، على هامش حفل توقيع كتاب "ياسين التهامي.. أسرار عميد دولة المداحين" للدكتور محمد الباز، أن الفن يمثل حجر زاوية لما يقوم به أو يجب أن يقوم به من توعية بالدور الذى تقوم به القيادة السياسية فى الداخل والخارج. 

وأضاف: تبقى السينما والمسرح والدراما التليفزيونية والفن الغنائي بصوره المتعددة هى القوة الناعمة الفاعلة والمؤثرة التى يجب الاهتمام بها وتطويرها بما يتلائم مع التطور الذى يلاحق العالم حاليا في جميع المناحي الحياتية.

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