أحمد موسى يوجه نصيحة للمواطنين عند شراء أي سلع غذائية

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرًا لجهاز حماية المستهلك خلال شن الأخير حملة مفاجأة على الأسواق والمحال التجارية، وتبين وجود العديد من المخالفات مثل احتكار سلع ومنتجات منتهية الصلاحية يتم بيعها لجمهور المستهلكين.

نصائح للمواطنين قبل شراء السلع

وقدم موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، نصيحة للمواطنين عند إقدامهم على شراء أي سلعة أو منتجات من المحلات والأسواق، مطالبا إياهم بالنظر في تاريخ الإنتاج والصلاحية خاصة السلع الغذائية، مضيفًا أن بعض المواطنين لا ينظرون إلى تواريخ الإنتاج أو الانتهاء عند شراء متطلباتهم.

ولفت إلى أن كاميرا البرنامج رافقت جهاز حماية المستهلك في حملة رقابية على الأسواق، والتي تبين لها وجود العديد من المخالفات.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أنه تم ضبط سلع منتهية الصلاحية منذ أشهر مثل الشيبسي والمشروبات الغازية والعصائر والجبن وموجودة في ثلاجات المحلات، مشيرًا إلى عدم وجود ضمير لدى بعض البائعين ولا يراعون الله، ولا يحللون الأموال التي يربحونها.

وشدد على أن عقوبة صاحب المحل تختلف حال عرضه سلع غذائية منتهية الصلاحية أو تخزين تلك السلع، موضحا أن أضرار السلع الغذائية منتهية الصلاحية كبيرة على المواطنين ومعظم ما تم ضبطه خاص بالأطفال.

ووجه الإعلامي أحمد موسى، التحية لجهاز حماية المستهلك، مطالبا المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر أرقام الجهاز من خط التليفون الأرضي، معلقا “لدينا أجهزة رقابية تعمل باحترافية ويفتشون على تاريخ الإنتاج وطريقة التخزين وحفظ المنتجات الغذائية”.