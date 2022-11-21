منظمة الصحة العالمية تحذر من شتاء «خطر» على حياة ملايين الأوكرانيين

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، من أن الشتاء القادم سيكون "خطرًا على حياة" ملايين الأوكرانيين بعد سلسلة من الهجمات الروسية المدمرة على شبكة الطاقة في البلاد.

وقال هانز كلوج، المدير الإقليمي لأوروبا في هيئة الصحة التابعة للأمم المتحدة، للصحفيين خلال زيارته إلى كييف: "ببساطة، هذا الشتاء سيكون متعلقًا بالبقاء على قيد الحياة"، بحسب فرانس برس.

وقال "هذا الشتاء سيهدد حياة الملايين من الناس في أوكرانيا".

وأضاف كلوج، إن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بسبب العديد من الضربات الصاروخية "لها بالفعل آثار مدمرة على النظام الصحي وعلى صحة الناس".

كما أشار أن منظمة الصحة العالمية سجلت أكثر من 700 هجوم على المرافق الصحية في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في فبراير، لافتاً إلى "انتهاك واضح" للقانون الدولي الإنساني.

وقال كلوج "الهجمات المستمرة على البنية التحتية للصحة والطاقة تعني أن مئات المستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية لم تعد تعمل بكامل طاقته.

وحذر من أنه "نتوقع أن يغادر مليونان إلى ثلاثة ملايين شخص منازلهم بحثًا عن الدفء والأمان".