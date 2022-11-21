ضبط 5 طن دجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالإسماعيلية

قامت مديرية التموين بالإسماعيلية ممثلة في إدارة تموين المركز والمدينة بالتعاون مع مباحث التموين بالمحافظة بالتنسيق وتنفيذ حملة مكبرة لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار وضبط المخالفين.

وأسفرت الحملة عن ضبط طن سكر مدعم لدى أحد التجار الغير خاضعين لمنظومة الدعم بهدف التربح بدون وجه حق بالاستيلاء على كمية من السكر المدعم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على الكميات المضبوطة.

كما استهدفت الحملة المنشآت الصناعية والمجازر، وأسفرت عن ضبط مجزر بداخله كميات تصل لـ5 طن دجاج وهياكل وأجزاء دجاج دون بيانات ومجهولة المصدر ويوجد تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، وحالات ذبح خارج السلخانة وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر بذلك، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وشدد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، على استمرار الحملات الرقابية والتموينية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.