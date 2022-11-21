الإثنين 21 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحول الرقمي بالجامعات للعاملين بوحدات شئون الطلاب.. ورشة عمل بجامعة أسيوط

ورشة عمل حول التحول
ورشة عمل حول التحول الرقمي
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أكد الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة اسيوط، حرص إدارة الجامعة على تنظيم عدد من ورش العمل في مجال التحول الرقمي للعاملين في مختلف قطاعات الجامعة لبناء مجتمع المعرفة وتحقيق ميزة تنافسية للجامعة، وإحداث نقلة نوعية في الأهداف التى تسعى الجامعة لتحقيقها فى ظل انطلاق الجمهورية الجديدة نحو عالم التحول الرقمى وبناء مصر لقدراتها الرقمية وتطوير بيئة العمل بالوزارات والجهات الحكومية بحيث تتيح كافة خدماتها للمواطنين على منصة مصر الرقمية لاعتبار التقنيات الحديثة بوابة الازدهار الاقتصادى للوطن.

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جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل حول "التحول الرقمى بالجامعات "والتى تنظمها الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بالجامعة تحت رعاية مصطفى حسن على  أمين عام الجامعة المساعد، وبحضور محمود يونس رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية وخالد عمران مدير الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب وبمشاركة 100متدرب من العاملين بوحدات شئون الطلاب بالجامعة.


وفى كلمته أشار مصطفى حسن، إلى أهمية التحول الرقمى فى تقديم خدمات عالية الجودة فى وقت قياسى للمواطن وتوفير النفقات وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد.

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كما أوضح محمود يونس، أن التحول الرقمى أصبح توجه دولى يجب اتباعه لجودة العمل المقدم والذى تناشد به الحكومة المصرية ضمن رؤية مصر 2030، مشيرا إلى تنمية روح الابدع والابتكار والتعاون بين العاملين بالجهاز الإدارى بكافة قطاعات الجامعة.


تستمر الورشة على مدار ثلاث أيام من 20 إلى 22 نوفمبر الجارى وتناقش العديد من المحاور أهمها الفرق بين الرقمنة والتحول الرقمى، مجتمع المعرفة والتحول الرقمى بالجامعات المصرية، متطلبات التحول الرقمى.


 

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الإدارة العامة ل الجمهورية الجديدة الحاسبات والمعلومات الوزارات والجهات الحكومية رئيس الإدارة المركزية مجال التحول الرقمي

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وائل لطفي

البعد الثقافى لتجربة مصر فى التنمية

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